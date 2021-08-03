Смерть главы "Белорусского дома в Украине". У Шишова был сломан нос

Друг главы организации заявил, что к его смерти причастен режим Александра Лукашенко

Виталий Шишов был найден повешенным в парке со сломанным носом (на фото справа - место преступления). Фото: коллаж "Сегодня"

У главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, который погиб при странных обстоятельствах, был сломан нос.

Об этом заявил друг главы организации Юрий в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, Шишов знал, что за ним следят.

"Да, он знал, что за нами охотятся. Судя по тем обстоятельствам, при которых было найдено тело, потому что сотрудники полиции в частной беседе сказали, что у него сломан нос. Я подозреваю, что это спецслужбы КГБ, или службы специальных операций, работающие на режим Александра Лукашенко", — сказал Юрий.

В полиции "Сегодня" прокомментировали данную информацию так:

"Мы пока что этого не подтверждаем и не опровергаем", – сообщили нам в пресс-службе полиции Киева.

Напомним, белорусского оппозиционера Виталия Шишова нашли повешенным утром 3 августа. Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Ранее мы сообщали, что приятельница погибшего Виталия Шишова рассказала, что предпосылок к самоубийству у него не было никаких – у парня было много планов на жизнь.

Кроме того, в "Белорусском доме в Украине" (БДУ) заявили, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму Лукашенко белоруса.

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