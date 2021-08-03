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"Это спланированная чекистами операция": белорусские активисты о смерти Шишова

3 августа 2021 11:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Белорусского активиста в Киеве неоднократно предупреждали, что могут быть покушения, но он с юмором воспринял угрозу

Виталий Шишов знал, что могут быть покушения. Скриншот

Виталий Шишов знал, что могут быть покушения. Скриншот

Смерть белорусского оппозиционера Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве, – это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму Лукашенко белоруса.

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Об этом заявили в "Белорусском доме в Украине" (БДУ).

Отмечается, что Шишов стоял у истоков создания "Белорусского дома" и был главой организации. А переехать в Украину ему пришлось осенью 2020-го после протестов в Беларуси.

"В БДУ он брался абсолютно за все сферы деятельности: помощь релокантам, проведение акций против режима Лукашенко, обращения в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих нашим соотечественникам, формирования диаспоры в Украине", – говорится в сообщении.

В БДУ утверждают, что за Шишовым велась слежка, о чем сообщалось в полиции. Также организацию неоднократно предупреждали о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации.

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"Виталий с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса", – заявили активисты.

Напомним, 2 августа стало известно об исчезновении Шишова: он утром предположительно вышел на пробежку в Святошинском районе и с того времени на связь не выходил.

А сегодня в одном из парков Киева его нашли повешенным. Одна из белорусских эмигранток в Украине рассказала "Сегодня" подробности гибели Шишова.

Все подробности в спецтеме Смерть белоруса Шишова в Киеве

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