Смерть пілота та нові правила в'їзду до України – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

2013 року Ігор Табанюк (на фото зліва) втратив у авіакатастрофі сина. Колаж "Сьогодні"

Найобговорюванішими новинами середи, 28 липня, стала загибель одного з найкращих вітчизняних пілотів і нові вимоги для в'їзду до України, пов'язані з першою смертю від штаму СOVID-19 "Дельта". Але є і хороші новини: ще місяць державна компанія "Енергоатом" продовжить постачання електрики для населення за пільговою ціною.

Газ в обхід України через "Північний потік – 2" пустять вже цього року

Газопровід "Північний потік – 2", угоди про який досягли США і Німеччина, буде добудований вже в серпні-2021, а перший пуск газу по "трубі" можливий вже до кінця року. Про це заявив голова австрійської компанії OMV, яка бере участь у проєкті, Райнер Зеле.

"Голова компанії (оператора "Північного потоку – 2" Nord Stream 2 AG. – Ред.) сказав, що будівельні роботи будуть завершені наприкінці серпня. Тож ми віримо, що газ може бути пущений цього року", – заявив Зеле під час пресконференції.

Будівельники "Північного потоку – 2" вважають, що ще близько 2-3 місяців потрібно на тести і сертифікацію, роботи на першій нитці в цьому напрямку вже розпочато.

На Прикарпатті розбився один з найдосвідченіших пілотів України

В аварії легкомоторного літака на Прикарпатті розбився один з найдосвідченіших пілотів України Ігор Табанюк. Також загинули троє іноземців, які перебували в літаку. Як стало відомо, вони розбилися на літаку Advantic WT10. Літак розрахований на пілота і трьох пасажирів.

Ігор Табанюк – професійний льотчик, голова громадської організації "Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації", яка займається розвитком коломийського аеропорту малої авіації.

Ігор Табанюк 40 років тому здійснив свій перший політ і багато років розвивав малу авіацію в Коломиї. Організував у цьому місті багато авіафестивалів.

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2013 року в авіакатастрофі загинув молодший син Ігоря Табанюка – полетів замість батька на перевірку літака. В інтерв'ю ЗМІ Ігор Табанюк тоді говорив: "син забрав мою смерть".

Пільговий тариф на електроенергію 1,68 грн зберегли ще на місяць

Ціну на електроенергію зберегли на рівні 1 грн 68 коп. за кВт⋅год ще на місяць – до 1 вересня 2021 року. Тобто державна компанія "Енергоатом" продовжить постачання електрики для населення за пільговою ціною, а тариф на "світло" з 1 серпня не зміниться.

Таке рішення сьогодні підтримав Кабінет міністрів України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, уряд і всі зацікавлені сторони працюють над тим, щоб збалансувати ринок електроенергії.

"З огляду на необхідність продовження захисту побутових споживачів від різкого підвищення цін на електроенергію пропонується продовжити строк дії нинішньої моделі покладання спеціальних зобов'язань на ринку е/е (ПСО) ще на один місяць – до 31 серпня 2021 року", – йдеться в пояснювальній записці до постанови Кабміну.

В Україні обмежать в'їзд через штам "Дельта"

В Україні посилять правила перетину кордону через новий штам коронавірусу "Дельта". Про це голова МОЗ заявив під час засідання уряду. Міністр зазначив, що спалах нового вірусу вже почався в Росії. Щоб не допустити поширення "Дельти" і в нашій країні, правила посилять.

"Нові заходи набудуть чинності через сім днів після офіційної публікації (документа. – Ред.), щоб знизити можливість поширення вірусу на території України, якщо хтось інфікується за межами нашої країни", – сказав він.

Які правила введуть

щоб потрапити до України, іноземцям потрібно буде обов'язково пред'явити негативний результат ПЛР-тесту і страховий поліс;

українці, які виїхали з країни до публікації документа, зможуть повернутися за тими ж правилами;

українці зможуть вільно перетинати кордон, якщо отримали хоча б одне щеплення проти коронавірусу;

якщо ж людина не робила щеплення, їй запропонують встановити додаток "Вдома" і піти на 14-денну самоізоляцію. Додаток почне контролювати місце розташування через 72 години після встановлення, якщо за цей час не прийде негативний результат ПЛР-тесту;

найретельніше перевірятимуть невакцинованих людей, які приїхали з Росії та Індії. Їм доведеться обов'язково провести 14 днів на самоізоляції.