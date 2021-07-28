Смерть пилота и новые правила въезда в Украину – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

В 2013 году Игорь Табанюк (на фото слева) потерял в авиакатастрофе сына. Коллаж "Сегодня"

Самыми обсуждаемыми новостями среды, 28 июля, стала гибель одного из лучших отечественных пилотов и новые требования для въезда в Украину, связанные с первой смертью от штамма COVID-19 "Дельта". Но есть и хорошие новости: еще месяц государственная компания "Энергоатом" продолжит поставки электричества для населения по льготной цене.

Газ в обход Украины через "Северный поток – 2" пустят уже в этом году

Газопровод "Северный поток – 2", соглашения о котором достигли США и Германия, будет достроен уже в августе-2021, а первый пуск газа по "трубе" возможен уже до конца года. Об этом заявил глава австрийской компании OMV, участвующей в проекте, Райнер Зеле.

"Глава компании (оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG. – Ред.) сказал, что строительные работы будут завершены в конце августа. Так что мы верим, что газ может быть пущен в этом году", – заявил Зеле во время пресс-конференции.

Строители "Северного потока – 2" считают, что еще около 2-3 месяцев требуется на тесты и сертификацию, работы по первой нитке в этом направлении уже начаты.

На Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов Украины

В аварии легкомоторного самолета на Прикарпатье разбился один из самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк. Также погибли трое иностранцев, находившихся в самолете. Как стало известно, они разбились на самолете Advantic WT10. Самолет рассчитан на пилота и трех пассажиров.

Игорь Табанюк – профессиональный летчик, председатель общественной организации "Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации", которая занимается развитием коломыйского аэропорта малой авиации.

Игорь Табанюк 40 лет назад совершил свой первый полет и много лет развивал малую авиацию в Коломые. Организовал в этом городе много авиафестивалей.

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В 2013 году в авиакатастрофе погиб младший сын Игоря Табанюка – полетел вместо отца на проверку самолета. В интервью СМИ Игорь Табанюк тогда говорил: "сын забрал мою смерть".

Льготный тариф на электроэнергию 1,68 грн сохранили еще на месяц

Цену на электроэнергию сохранили на уровне 1 грн 68 коп. за кВт⋅ч еще на месяц – до 1 сентября 2021 года. То есть государственная компания "Энергоатом" продолжит поставки электричества для населения по льготной цене, а тариф на "свет" с 1 августа не изменится.

Такое решение сегодня поддержал Кабинет министров Украины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, правительство и все заинтересованные стороны работают над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии.

"Учитывая необходимость продления защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию предлагается продлить срок действия нынешней модели возложения специальных обязательств на рынке э/э (ПСО) еще на один месяц – до 31 августа 2021 года", - говорится в пояснительной записке к постановлению Кабмина.

В Украине ужесточат въезд из-за штамма "Дельта"

В Украине ужесточат правила пересечения границы из-за нового штамма коронавируса "Дельта". Об этом глава Минздрава заявил во время заседания правительства. Министр отметил, что вспышка нового вируса уже началась в России. Чтобы не допустить распространения "Дельты" и в нашей стране, правила ужесточат.

"Новые меры вступят в силу спустя семь дней после официальной публикации (документа. – Ред.), чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украины, если кто-то инфицируется за границами нашей страны", - сказал он.

Какие правила введут

чтобы попасть в Украину, иностранцам нужно будет обязательно предъявить негативный результат ПЦР-теста и страховой полис;

украинцы, которые выехали из страны до публикации документа, смогут вернуться по тем же правилам;

украинцы смогут свободно пересекать границу, если получили хотя бы одну прививку против коронавируса;

если же человек не делал прививки, ему предложат установить приложение "Вдома" и уйти на 14-дневную самоизоляцию. Приложение начнет контролировать местоположение спустя 72 часа после установки, если за это время не придет негативный результат ПЦР-теста;

тщательнее всего будут проверять невакцинированных людей, приехавших из России и Индии. Им придется обязательно провести 14 дней на самоизоляции.