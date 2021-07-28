Байден "наехал" на Россию и первая смерть из-за "дельта"-штамма в Киеве – главные новости за ночь

Глава Белого дома выдвинул новые обвинения против Кремля, а в Украине зафиксировали первую смерть от нового варианта коронавируса – и другие события

Джо Байден и больница Киева / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Байден о вмешательстве России и проблемах Путина

Реклама

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия уже сейчас пытается вмешиваться в промежуточные выборы в США, которые пройдут в 2022 году, посредством дезинформации, что "становится все более серьезной проблемой". Он также считает, что хозяин Кремля становится все опасней.

Скандальное видео в TikTok оказалось фейком

Киевский блогер во вторник выложил в TikTok ролик, на котором он разбивает бутылку якобы элитного виски, которое стоит 205 тыс. гривен в одном из супермаркетов столицы, а позже даже извинился за свой поступок. Однако, как оказалось, на самом деле никакого ущерба магазину не нанесли – это все обман.

Видео с блогером из магазина / Фото: коллаж "Сегодня"

Кто чаще всего умирает от СОVID-19

Реклама

Почти 99 процентов людей, умерших от COVID-19 в Италии с февраля нынешнего года, не были полностью вакцинированы. При этом средний возраст тех, кто умер от коронавируса, несмотря на полную вакцинацию – 88 лет и до заражения вирусом у них были серьезные проблемы со здоровьем.

Еще одна страна открылась для украинцев

Люксембург вслед за Португалией разрешил въезд для всех типов путешественников из Украины, согласно рекомендации Совета Европейского Союза. Но есть определенные условия.

Люксембург открывается для украинцев / коллаж "Сегодня"

Первая смерть из-за "дельта"-штамма в Киеве

В Александровской больнице Киева умер один из шести пациентов, у которых ранее обнаружили индийский "дельта"-штамм коронавируса.

Реклама

Что происходило в Украине и мире 27 июля, смотрите в новостях "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта