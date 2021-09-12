У Бердянську п'яний депутат зніс ліхтарний стовп, збив пішохода і спробував сховатися (відео) – ЗМІ

Автомобіль з п'яним водієм за кермом зніс стовп і збив чоловіка / Колаж "Сегодня"

Поліція Запорізької області затримала п'яного водія, який ввечері 11 вересня на BMW Х5 збив пішохода на Мелітопольському шосе в Бердянську. У його крові виявлено 2,2 проміле алкоголю.

Про це повідомляє Поліція Запорізької області .

Швидкість була такою, що стовп не зміг зупинити автомобіль / Фото Поліції Запорізької області

Версія поліції

"На місце події поліцейські встановили, що водій автомобіля BMW Х5, 1977 року народження, в стані алкогольного сп'яніння рухався по проїжджій частині Мелітопольського шосе та, не впоравшись з керуванням, здійснив виїзд на розділову смугу, де скоїв наїзд на опору зовнішнього електроосвітлення. Після цього водій продовжив рух та скоїв наїзд на чоловіка у віці приблизно 50 років, який знаходився на розділовій смузі ", – сказано в повідомленні поліції.

Пішохід в тяжкому стані був госпіталізований в лікарню. Чоловіка прооперували, він вже прийшов до тями.



За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі.

Хто був за кермом

Правоохоронці не розголошують інформацію, хто саме був затриманий. За даними місцевих ЗМІ, винуватцем ДТП став діючий депутат міськради Бердянська Микола Рудницький .

Згідно відео очевидців, водій BMW Х5 спробував втекти з місця події і сховатися. Свідки наїзду не дали йому цього зробити і передали правоохоронцям.

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"За кермом виявився діючий депутат міськради від партії "Наш край" Микола Рудницький. Він виповз з машини і спробував сховатися, але очевидці його затримали", – повідомляє телеграм-канал "Вартові еспресо".

Коментарів від партії "Наш край" і безпосередньо Миколи Рудницького не надходило.

ДТП з депутатами

Досить серйозним скандалом в Києві закінчилася історія з ДТП, учасником якого виявився народний депутат Верховної Ради Олександр Трухін від "Слуги народу". Два тижні він не коментував аварію, а потім все ж зізнався і зараз йдуть розмови про виключення його з провладної фракції.

А в цілому депутати досить часто потрапляють в дорожні аварії.