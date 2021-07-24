РНБО не підходить для рішень по деолігархізації – Разумков

Спікер ВР в інтерв'ю "Великий деолігархізації" зазначає, що повноваження з ведення реєстру олігархів потрібно передати незалежному органу при НАЗК

Рада нацбезпеки і оборону України не може бути органом, який веде реєстр олігархів, інакше неминуче виникне конфлікт інтересів. Таку думку про законопроект №5599, що відомий також як законопроєкт "про деолігархізацію" висловив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю програмі "Велика деолігархізація" на каналі "Україна 24".

"Те, що треба б змінити – це орган, який включає до переліку олігархів. У запропонованому законопроекті це РНБО. На мою думку, як члена РНБО, тут є конфлікт інтересів, тому що представники бізнесу контактують з представниками влади. І рішення про включення в цей перелік так званих олігархів повинні приймати не ті ж представники влади, з якими може контактувати бізнес", – сказав Разумков.

Не можна допустити конфлікт інтересів

Також, на думку спікера ВР, є й інше "вузьке місце": невизначена кількість членів РНБО. Склад Ради може збільшуватися або зменшуватися, і це буде впливати на прийняті рішення.

"Конфлікту інтересів ми точно не можемо допустити в такій тендітній і сенсаційній справі, про яку ми говоримо", – зазначає Разумков.

На його думку, незалежний орган, членів якого будуть визначати публічно, допоможе зняти будь-які питання стосовно того, чому ті чи інші люди потрапили до реєстру олігархів. На думку спікера ВР такий орган має діяти при Національному агентстві з питань протидії корупції (НАЗК). Також Разумков повідомив, що вже подав відповідні правки до законопроекту №5599.

В червні 2021 президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію. Законопроект спрямований проти лобізму – коли чиновники і політики діють не в інтересах країни, а в інтересах великого бізнесу.

– коли чиновники і політики діють не в інтересах країни, а в інтересах великого бізнесу. Прем'єра програми "Велика деолігархізація" відбулася на каналах "Україна" і "Україна 24" 3 липня о 22:00. Це свого роду моніторинг головною реформи Володимира Зеленського в режимі реального часу.

відбулася на каналах "Україна" і "Україна 24" 3 липня о 22:00. Це свого роду моніторинг головною реформи Володимира Зеленського в режимі реального часу. 17 липня до команди телепрограми "Велика деолігархізація" в якості постійного колумніста приєдналася екс-прес-секретарка президента Юлія Мендель. Як відзначав "Сегодня", фактично – це повернення Юлії Мендель в журналістику.