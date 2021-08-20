РНБО ввела санкції проти головного редактора "Страни" Гужви і Шарія з дружиною

Проти редактора порталу "Страна" Ігоря Гужви і блогер Анатолія Шарія введені санкції / Колаж "Сегодня"

Сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) були введені санкції проти головного редактора порталу "Страна" Ігоря Гужви, а також проти блогера і колишнього журналіста Анатолія Шарія та його дружини Ольги.

"Ігор Гужва потрапив під санкції на підставі доповіді СБУ", – повідомив на підсумковому брифінгу після засідання секретар РНБО Олексій Данилов.

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На уточнююче питання журналіста про причини накладення санкцій на Гужву, Данилов нічого конкретного не відповів.