Чим відомий блогер Шарій і за що його звинувачують у зраді

СБУ звинуватила популярного блогера, колишнього журналіста Анатолія Шарія в державній зраді. Про підозру йому повідомили 16 лютого.

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"Здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур", – стверджує представник СБУ Артем Дехтяренко.

Він повідомив, що відкрито кримінальне провадження за статтями про державну зраду (ч. 1, ст. 111), а також про розпалювання національної, расової чи релігійної ненависті, приниженні національної честі та гідності (ч. 1 ст. 161). За словами радника СБУ, докази слідства підтверджені серією експертних досліджень, які встановили, що в інтерв'ю і виступах Анатолія Шарія присутні факти його підривної діяльності проти України.

У чому звинувачують Шарія?

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Починаючи з 2012 року він через соцмережі, ЗМІ та російські телевізійні канали сприяв державним і неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій. Дискредитував державну політику України, умисно і цілеспрямовано поширював маніпулятивну, спотворену інформацію про події на Донбасі з метою загострення і дестабілізації суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.

Такі дії Шарія активно використовували російські пропагандистські ЗМІ. Примітно, що він, ймовірно, був у курсі подібного повороту подій. І заздалегідь прокоментував це:

"Якщо вірити ОП'шним каналам, наступного тижня СБУ зіллє "компромат на Шарія", який вони "збирали рік", і до кінця місяця оголосить мене в розшук. Скажу так, коротко сформулювавши – я буду чекати з нетерпінням, завжди готовий, а Зеленський – нікчема і боягузлива мерзота. Це все".

Хто такий Шарій і чим він відомий?

Шарію заздрять інші українські блогери. У його YouТube-каналу 2,4 млн підписників. Популярність Шарій набув після Революції Гідності 2014 року, події якої він висвітлював на своєму каналі.

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Канал-мільйонник зробив Шарія найвпливовішою людиною в українському медіасередовищі. І навіть спонукав до спроби політичної кар'єри.

У 2019 році Шарій створив партію імені себе. І взяв участь у парламентських виборах. До Ради партія не пройшла, набравши 2,23%, або 330 тис. голосів. Політологи назвали це вдалим політичним дебютом. "Це був хороший старт, оскільки партія позиціонує себе не як місцева", – зазначав тоді політолог Олексій Попов.

Але водночас стало видно, що голосів на виборах Шарій зібрав набагато менше, ніж у нього підписників на каналі. Причина в тому, що значна частина його аудиторії на YouТube – громадяни РФ. Для неї Шарій і вибудовує свою риторику.

Пізніше з експертами вибухнув скандал. Журналісти-розслідувачі bihus.info опублікували листування технологів Партії Шарія, з якої випливає, що партія платить політичним експертам за позитивні коментарі про неї на телеканалах. Зокрема, на тих, які потрапили під санкції РНБО : "112", Newsone, ZIK. Експертам платили від 90 до 200 дол. за кожен ефір.

Яскраві цитати Шарія – чи є в них щось антиукраїнське?

Повторюся – я на хFace with tears of joyю крутив ваше смердюче СБУ, вашого схибленого психопата Зеленського і всю вашу команду хворих покидьків. Виродки Face with tears of joy.

Росія насолоджується найбільшим науковим проривом із часів СРСР. Путінська вакцина, яку раніше зневажали, тепер фаворит боротьби з пандемією ковіду. Передаю привіт хриплому дебілові. Щиро радий за росіян, молодці.

За сьогодні я опублікував п'ять карт України без Криму. Можу більше.

Українські санкції – це типу української вакцини щось. Унікальна і по суті невидима. Але можна з надутими щоками хрипіти про важливість.

Дуже дивують повідомлення в стилі "Ти що, хочеш, щоб у Білорусі було як в Україні". Перше – не вірю, що білоруси почнуть так само вбивати одне одного і розповідати, що це круто. Друге – вони мають право спробувати. Це їхнє право – законно змінити те, що вони хочуть змінити.

Зверніть увагу на українців, що домоглися чогось. Їх об'єднує одне. Вони свого часу змогли втекти. Хто знає, що з ними було б сьогодні, як збирали б на обіди і думали, що жерти завтра.

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Маловідомі факти про Шарія

До 2011 року Шарій був репортером і спеціалізувався на матеріалах про кримінал. Працював на "1 + 1". 1 травня Шарій відкрив вогонь з травматичного пістолета в київському "Макдональдсі". Шарій стверджував, що до нього підійшов невідомий і повівся агресивно.

2 липня 2011 року невідомий вистрілив з обріза по автомобілю Шарія. Згодом під час розслідування Шарію було висунуто підозру в тому, що він сам стріляв по своїй машині, інсценувавши злочин: співробітники МВС виявили обріз неподалік від місця НП, а на патроні, що залишився в стволі, був відбиток пальця Шарія.

Після цього Шарій виїхав з України і попросив політичного притулку в ЄС.

У 2013 році Шарій був заарештований Інтерполом в Нідерландах. Однак суд цієї країни відмовив у видачі його Україні.

Згодом Шарій переїхав до Литви. У 2015 році Литва ініціювала повторну перевірку його справи.

У 2020 році Україна зняла Шарія з розшуку і скасувала санкцію на його арешт.

Нині Шарій живе в Іспанії, у місті Рода-де-Бара. За даними Слідства.info, вілла Шарія може коштувати близько 1 млн євро.

Що сам Шарій говорить про звинувачення?

Протягом годин після того, як стало відомо про оголошення підозри Шарію, він розмістив кілька публікацій у Twitter.

"Дякую СБУ за надання підозри шляхом публікації пропагандистського ролика в телеграмі за статтею "Державна зрада". Тепер мені не треба зайвий раз доводити в ЄС, що всі справи на мене – чиста політика", – йдеться в одній з них.

В іншій публікації показане відео, в якому український спецназ затримує якусь людину. Під цим відео – пост Шарія: "Затримання СБУ і МВС найнебезпечнішого злочинця Віктора Шарія, чия вина полягає в тому, що він розповів, як СБУ з терористичною організацією "Нацкорпус" погрожували йому і змушували подати позов на Партію Шарія. Дякую, Зеля, за нову країну".

"Сьогодні" з'ясували, про кого йдеться. Віктор Шарій – людина, на яку в Україні формально зареєстрована Партія Шарія. Анатолію Шарію він родичем не доводиться. СБУ спростовує факт затримання Віктора Шарія. Навіть більше, там стверджують, що відео затримання, опубліковане популярним блогером, ніякого стосунку до слідства про дії Віктора Шарія не має. Знову фейк?

"Віктор Шарій – це людина, на яку формально зареєстрована Партія Шарія. При цьому він не є ні її керівником, ні заступником, ні членом. Відео, яке сьогодні оприлюднили в деяких телеграм-каналах, – воно не має нічого спільного з Віктором Шарієм. Крім того, сьогодні СБУ дійсно проводить слідчі дії з Віктором Шарієм, але про затримання не йдеться. Співробітники СБУ перевіряють його причетність до протиправної діяльності Анатолія Шарія", – повідомив нам прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.

При цьому в МВС України "Сьогодні" повідомили, що не брали участі у жодних слідчих діях, що мають стосунок до Віктора Шарія. А неофіційно ми дізналися, що на опублікованому блогером відео показано затримання банди квартирних злодіїв в місті Дніпрі.

Інші фейки Шарія

Багато заяв, зроблених Шарієм, були згодом спростовані й визнані фейками. Найбільше їх пов'язано з конфліктом на Донбасі. Зокрема, у своєму YouТube-каналі Шарій стверджував:

розстріл автомобіля бойовиків біля Ясинуватої – інсценізація;

історія співробітника ФСБ Іллі Богданова, який перейшов на бік України, – вигадка;

батальйон "Донбас" був розгромлений у бою під Карлівкою в травні 2014 року;

у конфлікті на Донбасі не беруть участі бойовики із Чечні та Осетії;

регулярні частини армії РФ не беруть участі в боях на Донбасі.



Також Шарій у своїх відео:

видавав знищений БТР і танк російської армії за український;

називав "комедією" інформацію про те, що над Україною збивають російські безпілотники.

Всі ці заяви згодом були спростовані. На каналі блогера є багато інших подібних повідомлень.

Також ми писали, що Служба безпеки України не тільки повідомила про підозру в державній зраді блогеру Анатолієві Шарію, а й викликала його на допит 22 лютого.

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