Знову без "помаранчевих". В Україні оновили зони карантину – список

Ситуація із СOVID-19 покращується / Фото: Колаж: Сьогодні
Міністерство охорони здоров'я опублікувало карту адаптивного карантину в Україні.
Про це свідчать дані МОЗ.
Карантинні зони
"Червона"
- Волинська область,
- Житомирська область,
- Запорізька область,
- Київська область,
- Миколаївська область,
- Сумська область,
- Черкаська область,
- Чернігівська область.
"Жовта"
- Київ,
- Дніпропетровська область,
- Івано-Франківська область,
- Кіровоградська область,
- Луганська область,
- Львівська область,
- Полтавська область,
- Рівненська область,
- Тернопільська область,
- Харківська область,
- Херсонська область,
- Чернівецька область,
- Донецька область,
- Вінницька область,
- Хмельницька область,
- Закарпатська область,
- Одеська область.
Коронавірус в Україні
За 19 грудня в Україні зафіксовано 2536 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 250, медпрацівників – 26).
Минулої доби госпіталізували 1241 людину, а летальних випадків – 157. Крім цього, 6690 людей одужали.
За весь час пандемії в Україні померло 93 262 особи. Усього проведено 16 503 941 ПЛР-тестувань.
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