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Знову без "помаранчевих". В Україні оновили зони карантину – список

Юлія Гаврилюк
20 грудня, 11:02
8 областей України перебувають у "червоній", решта 17 регіонів – у "жовтій" зоні

Ситуація із СOVID-19 покращується / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я опублікувало карту адаптивного карантину в Україні.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони

"Червона"

  • Волинська область,
  • Житомирська область,
  • Запорізька область,
  • Київська область,
  • Миколаївська область,
  • Сумська область,
  • Черкаська область,
  • Чернігівська область.

"Жовта"

  • Київ,
  • Дніпропетровська область,
  • Івано-Франківська область,
  • Кіровоградська область,
  • Луганська область,
  • Львівська область,
  • Полтавська область,
  • Рівненська область,
  • Тернопільська область,
  • Харківська область,
  • Херсонська область,
  • Чернівецька область,
  • Донецька область,
  • Вінницька область,
  • Хмельницька область,
  • Закарпатська область,
  • Одеська область.

Коронавірус в Україні

За 19 грудня в Україні зафіксовано 2536 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 250, медпрацівників – 26).

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Минулої доби госпіталізували 1241 людину, а летальних випадків – 157. Крім цього, 6690 людей одужали.

За весь час пандемії в Україні померло 93 262 особи. Усього проведено 16 503 941 ПЛР-тестувань.

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