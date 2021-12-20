Снова без "оранжевых". В Украине обновили зоны карантина – список

Ситуация с СOVID-19 улучшается / Фото: Коллаж: Сегодня
Министерство здравоохранения опубликовало карту адаптивного карантина в Украине.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Карантинные зоны
Красная
- Волынская область,
- Житомирская область,
- Запорожская область,
- Киевская область,
- Николаевская область,
- Сумская область,
- Черкасская область,
- Черниговская область.
Желтая
- Киев,
- Днепропетровская область,
- Ивано-Франковская область,
- Кировоградская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Полтавская область,
- Ровенская область,
- Тернопольская область,
- Харьковская область,
- Херсонская область,
- Черновицкая область,
- Донецкая область,
- Винницкая область,
- Хмельницкая область,
- Закарпатская область,
- Одесская область.
Коронавирус в Украине
За 19 декабря в Украине зафиксировано 2536 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 250, медработников – 26).
За прошлые сутки госпитализировали 1241 человека, а летальных случаев – 157. Кроме этого, 6690 человек выздоровели.
За все время пандемии в Украине умерли 93 262 человека. Всего проведено 16 503 941 ПЦР-тестирование.
Ранее мы писали:
- "Омикрон" уже в Украине, но заболеваемость падает: все о COVID-ситуации в стране.
- "Омикрон" уже в городе и более 8 тыс. летальных случаев: какая COVID-ситуация в Киеве.