Знову "помаранчеві" зони, але хворих менше: все про COVID-ситуацію в Україні

У Херсонській області показник динаміки рівня госпіталізацій перевищує норму та становить 60% при нормі менше 50%.

"Помаранчеві"

"Жовті"

В Україні закінчився термін придатності 561 729 доз вакцини AztraZeneca. А ще у червні стало відомо про можливе порушення холодового ланцюга зберігання при транспортуванні понад 30 000 доз вакцини Pfizer.

Зазначимо, що у 2021 році до України надійшло понад 7,4 млн доз у рамках глобального механізму COVAX.

У червні стало відомо про можливе порушення холодового ланцюга зберігання при транспортуванні понад 30 000 доз вакцини Pfizer, закупленої за кошти державного бюджету.

Ця партія була визнана непридатною для використання.

"Станом на 05.01.2022 р. 561 729 доз вакцини AztraZeneca (з вичерпаним терміном придатності), отриманої на безоплатній основі в якості гуманітарної допомоги від інших держав, зібрані на регіональних складах і будуть передані спеціалізованій організації з її утилізації", – йдеться у повідомленні.

Бустерна доза вакцини

Як розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, МОЗ підписав документ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

Бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Бажаний період введення від 6 до 9 місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової.

Коли будуть доступні нові COVID-сертифікати

Важливо додати, що після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в "Дії" орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.

Раніше ми писали: