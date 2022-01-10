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Коронавірус в Україні. За добу зафіксували ще майже 2 тисячі нових хворих

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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10 січня, 08:21
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Найбільше нових випадків підтвердили у місті Київ
Здолали хворобу понад 3,5 тисяч людей.
Здолали хворобу понад 3,5 тисяч людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу 9 січня в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед них дітей – 94, медпрацівників – 41.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 064 людини;
  • летальних випадків – 86;
  • одужало – 3 517 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 398;
  • Вінницька область – 74;
  • Волинська область – 48;
  • Дніпропетровська область – 49;
  • Донецька область – 8;
  • Житомирська область – 43;
  • Закарпатська область – 61;
  • Запорізька область – 19;
  • Івано-Франківська область – 77;
  • Київська область – 135;
  • Кіровоградська область – 50;
  • Луганська область – 13;
  • Львівська область – 130;
  • Миколаївська область – 36;
  • Одеська область – 113;
  • Полтавська область – 109;
  • Рівненська область – 31;
  • Сумська область – 102;
  • Тернопільська область – 60;
  • Харківська область – 192;
  • Херсонська область – 12;
  • Хмельницька область – 14;
  • Черкаська область – 83;
  • Чернівецька область – 87;
  • Чернігівська область – 25.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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