В Україні за добу виявили понад 2,5 тисячі нових COVID-випадків – свіжа статистика

За весь час пандемії в нашій країні захворіло 3 702 473 особи

В Україні зафіксували нові випадки коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 8 січня, в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 163, а медпрацівників – 33.

Про це повідомили у МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 840 осіб;

летальних наслідків – 75;

одужало – 2 818 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 702 473 особи;

одужало – 3511269 осіб;

летальних наслідків – 97 239.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 437;

Вінницька область – 205;

Волинська область – 45;

Дніпропетровська область – 73;

Донецька область – 85;

Житомирська область – 79;

Закарпатська область – 45;

Запорізька область – 16;

Івано-Франківська область – 150;

Київська область – 193;

Кіровоградська область – 62;

Луганська область – 13;

Львівська область – 257;

Миколаївська область – 62;

Одеська область – 131;

Полтавська область – 126;

Рівненська область – 55;

Сумська область – 117;

Тернопільська область – 131;

Харківська область – 128;

Херсонська область – 29;

Хмельницька область – 75;

Черкаська область – 78;

Чернівецька область – 114;

Чернігівська область – 104.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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