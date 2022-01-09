В Україні за добу виявили понад 2,5 тисячі нових COVID-випадків – свіжа статистика

За минулу добу, 8 січня, в Україні зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 163, а медпрацівників – 33.
Про це повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
Далі по темі
- госпіталізовано – 840 осіб;
- летальних наслідків – 75;
- одужало – 2 818 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 702 473 особи;
- одужало – 3511269 осіб;
- летальних наслідків – 97 239.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 437;
Вінницька область – 205;
Волинська область – 45;
Дніпропетровська область – 73;
Донецька область – 85;
Житомирська область – 79;
Закарпатська область – 45;
Запорізька область – 16;
Івано-Франківська область – 150;
Київська область – 193;
Кіровоградська область – 62;
Луганська область – 13;
Львівська область – 257;
Миколаївська область – 62;
Одеська область – 131;
Полтавська область – 126;
Рівненська область – 55;
Сумська область – 117;
Тернопільська область – 131;
Харківська область – 128;
Херсонська область – 29;
Хмельницька область – 75;
Черкаська область – 78;
Чернівецька область – 114;
Чернігівська область – 104.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.