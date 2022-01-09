В Украине за сутки обнаружили более 2,5 тысяч новых COVID-случаев – свежая статистика

За все время пандемии в нашей стране заболели 3 702 473 человека

В Украине зафиксировали новые случаи коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 8 января, в Украине зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 163, а медработников – 33.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 840 человек;

летальных исходов – 75;

выздоровело – 2 818 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 702 473 человека;

выздоровело – 3 511 269 человек;

летальных исходов – 97 239.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 437;

Винницкая область – 205;

Волынская область – 45;

Днепропетровская область – 73;

Донецкая область – 85;

Житомирская область – 79;

Закарпатская область – 45;

Запорожская область – 16;

Ивано-Франковская область – 150;

Киевская область – 193;

Кировоградская область – 62;

Луганская область – 13;

Львовская область – 257;

Николаевская область – 62;

Одесская область – 131;

Полтавская область – 126;

Ровенская область – 55;

Сумская область – 117;

Тернопольская область – 131;

Харьковская область – 128;

Херсонская область – 29;

Хмельницкая область – 75;

Черкасская область – 78;

Черновицкая область – 114;

Черниговская область – 104.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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