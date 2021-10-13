Рятували з води і з повітря. Корабель ВМС України отримав пошкодження в Чорному морі

Нині ситуацію вдалося стабілізувати/Колаж: Сьогодні

Військовий корабель ВМС ЗС України отримав пошкодження під час виконання завдань у Чорному морі. Зараз розпочато рятувальну операцію.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

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Деталі пошкодження

Відомо, що на борту корабля в результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація. Корабель отримав пошкодження.

"Після оцінки обстановки було прийнято рішення про постановку судна на якір з метою забезпечення проведення заходів з боротьби за живучість", — повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

Рятувальна операція

В результаті інциденту було розпочато рятувальну операцію. До неї залучили кораблі та катери, а також повітряні судна Держприкордонслужби та ДСНС.

Стабілізація ситуації

У ВМС відзначили, що екіпажу вдалося стабілізувати аварійну ситуацію. Загрози життю для військових моряків і ризику втрати корабля немає.

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"Зараз йде операція з надання допомоги аварійному кораблю і поверненню його в пункт постійної дислокації", — відзначили в пресслужбі.

Розвиток ВМС

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня 2021 року "Про розвиток Військово-морських сил Збройних сил України до 2031 року".

Відповідний указ №459/2021 був оприлюднений на сайті глави держави 8 вересня.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року", – йдеться в документі.

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