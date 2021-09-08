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Зеленський ввів в дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
8 вересня, 15:46
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Контроль за виконанням зазначеного рішення РНБО покладено на секретаря Радбезу
Рішення має гриф "Таємно".
Рішення має гриф "Таємно". / Фото: Армія Inform

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня 2021 року "Про розвиток Військово-морських сил Збройних сил України до 2031 року".

Відповідний указ №459 / 2 021 був оприлюднений на сайті глави держави в середу, 8 вересня.

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"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 "Про розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року"", – йдеться в документі.

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У ньому уточнюється, що вказане рішення РНБО є таємним, а контроль за його виконанням покладається на секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данилова.

"Даний указ набирає чинності з дня його опублікування", – наголошується в документі.

РНБО – зброя Зеленського

  • З лютого поточного року засідання РНБО стали надзвичайно цікавими з гучними результатами, чого раніше ще не було. Під удар вже потрапили кум Путіна Медведчук, бізнесмен Фірташ, сотні "злодіїв у законі" і кримінальних авторитетів.
  • 30 липня вперше пройшло виїзне засідання, причому на Донбасі. Олексій Данілов обіцяє, що така практика продовжиться й надалі для того, щоб і місцеві органи влади могли брати участь у засіданнях.
  • Володимир Зеленський говорив, що РНБО – це один із видів його зброї. За його словами, він "втомився домовлятися" і вважає, що достатньо за необхідності "одного попередження", а потім будуть жорсткі заходи.

Нагадаємо, 21 серпня Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти Гужви, Шарія та їхніх соратників, а також афілійованих з ними інформресурсів.

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Також на нещодавньому засіданні РНБО було прийнято рішення про введення санкцій проти десятків російських чиновників і суддів, а також посібників окупантів у Криму і на Донбасі. У відповідь Росія ввела санкції проти 922 українських чиновників, політиків та інших осіб.

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