Врятувала понад 10 військових: Зеленський розповів про першу жінку Героя України, якій присвоїли звання посмертно

Сержанту Дерусовій Інні Миколаївні присвоїли звання посмертно/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння державних нагород військовим ЗСУ. При цьому звання Герой України вперше удостоїлася жінка, якій воно було присвоєно посмертно.

Про це йшлося під час звернення Зеленського до українців.

Реклама

Деталі

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєним ордером Золота Зірка сержанту Дерусовій Інні Миколаївні посмертно.

Вона була старшим бойовим медиком і з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України виконувала завдання в місті Охтирка Сумської області. Жінка врятувала понад 10 українських військовослужбовців і загинула від артилерійського обстрілу окупантів, надаючи допомогу пораненим бійцям ЗСУ.

Кому ще присвоєно нагороди?

Глава держави присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка". Його присвоєно:

Реклама