Спецоперація "Кидок мангуста": що не так із заявами ватажків "ЛНДР"

Виявилося, що у "ЛДНР" все було заплановано заздалегідь / Фото: Колаж: Сьогодні
Так званий "глава" ЛНР Леонід Пасічник записав відео про початок евакуації громадян окупованих територій ще 16 лютого. Про це повідомив журналіст, експерт iSANS Серж Харитонов у своєму Telegram-каналі .
"Я вивантажив метадані відеозвернення Пасічника, яке сьогодні було опубліковано близьким до Кремля медіахолдингом Life і жодних сумнівів не залишилося. Все, що зараз відбувається з російської сторони, – це провокація з метою створення сфабрикованої "міграційної кризи", – написав він.
Також він зазначив, що папка, де зберігався вихідник цього відео, називалася "Кидок мангуста". А підпапка – "ЛІ", що, мабуть, означає "Леонід Іванович" (ім'я та по батькові Пасічника – ред.).
"Кидок мангуста" – зазвичай так називають тактику хибних випадів, які робить мангуст проти змії, змушуючи її кидатися вперед. Атакучи кілька разів змія вибивається з сил і після цього мангуст завдає вирішального удару і впивається в шию плазуна.
Відео з аналогічним закликом раніше також опублікував так званий "глава" ЛНР Денис Пушилін, воно зберігалося в непримітній папці "Adobe Premiere Pro Auto-Save".
Загострення ситуації на Донеччині
- Вже третій день на території тимчасово окупованого Донбасу загострюється обстановка. 17 лютого обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами. Місцевих жителів евакуювали в укриття.
- 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосили про евакуацію жителів регіону до російських міст . Крім того, Пасічник закликав чоловіків брати до рук зброю. Планується, що буде вивезено близько 700 тисяч людей. Також повідомляється, що евакуація з Донбасу йтиме і вночі, багато автобусів у Донецьку знімали з рейсів спеціально для посадки дітей.
- За останньою інформацією, на російській території поблизу пункту пропуску Мар'їнка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків .
- "Народна міліція" повідомила, що біля Будинку уряду вибухнув автомобіль. Місцеві жителі написали у соцмережах, що на фото житловий квартал, а не будівля уряду.
- Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай розповів, що у багатьох будинках повністю зруйновані дахи від снарядів, що прилетіли.
- У Луганську у ніч на 19 лютого пролунав вибух на газопроводі незабаром прогримів ще один на завпраці.