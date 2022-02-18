США дізналися, хто здійснив атаку на банки України

Кібератаки на ключові об'єкти інфраструктури України може відкрити шлях для повного / Фото: Колаж: Сьогодні
За кібератаками, спрямованими проти Міністерства оборони України та банків в Україні на початку цього тижня, стоять російські урядові хакери. Про це заявила Заступник радника Білого дому з національної безпеки з кібербезпеки та нових технологій Енн Нойбергер, повідомляє видання The hill.
За її словами, Росія відповідає за атаки, про які повідомлялося в Україні цього тижня.
Нойбергер сказав, що адміністрація Байдена поділилася основною розвідувальною інформацією, яка підтверджує атрибуцію з Україною.
"За нашими оцінками, Росія відповідає за DDoS-атаки, які сталися раніше цього тижня", – сказав Нойбергер.
Хакерська атака на Україну
На тлі тривожних новин про вторгнення російських військ Україну накрила ще й хвиля атак хакерів . Зловмисники обмежили доступ українців до мобільних додатків трьох банків.
Не працювали такі ресурси
- Міністерства освіти та науки;
- Держслужби з надзвичайних ситуацій;
- Міністерства юстиції України;
- Міністерства фінансів;
- Міністерства молоді та спорту;
- Міністерства інфраструктури;
- Міністерства цифрової трансформації;
- Міністерство інформаційної політики.
Через атаки хакерів спостерігалися неполадки у роботі додатків Приват24 і Ощад24/7 . .
15 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький ввів підвищений рівень кіберзагрози по всій країні. Попередження набуло чинності негайно і триватиме щонайменше до кінця місяця.
Місяць тому в ніч на 14 січня хакери розпочали масову кібератаку веб-сайти державних структур України. Тоді постраждали близько 70 сайтів.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов тоді заявив, що за кібератакою на сайти органів влади України стоїть Росія .
На початку лютого Сенат США розглядав можливість запровадження санкцій проти Російської Федерації. за постійні кібератаки в Україні.