США дізналися, хто здійснив атаку на банки України

Кібератаки на ключові об'єкти інфраструктури України може відкрити шлях для повного / Фото: Колаж: Сьогодні

За кібератаками, спрямованими проти Міністерства оборони України та банків в Україні на початку цього тижня, стоять російські урядові хакери. Про це заявила Заступник радника Білого дому з національної безпеки з кібербезпеки та нових технологій Енн Нойбергер, повідомляє видання The hill.

За її словами, Росія відповідає за атаки, про які повідомлялося в Україні цього тижня.

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Нойбергер сказав, що адміністрація Байдена поділилася основною розвідувальною інформацією, яка підтверджує атрибуцію з Україною.

"За нашими оцінками, Росія відповідає за DDoS-атаки, які сталися раніше цього тижня", – сказав Нойбергер.

Хакерська атака на Україну

На тлі тривожних новин про вторгнення російських військ Україну накрила ще й хвиля атак хакерів . Зловмисники обмежили доступ українців до мобільних додатків трьох банків.

Не працювали такі ресурси

Міністерства освіти та науки;

Держслужби з надзвичайних ситуацій;

Міністерства юстиції України;

Міністерства фінансів;

Міністерства молоді та спорту;

Міністерства інфраструктури;

Міністерства цифрової трансформації;

Міністерство інформаційної політики.

Через атаки хакерів спостерігалися неполадки у роботі додатків Приват24 і Ощад24/7 . .

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15 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький ввів підвищений рівень кіберзагрози по всій країні. Попередження набуло чинності негайно і триватиме щонайменше до кінця місяця.

Місяць тому в ніч на 14 січня хакери розпочали масову кібератаку веб-сайти державних структур України. Тоді постраждали близько 70 сайтів.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов тоді заявив, що за кібератакою на сайти органів влади України стоїть Росія .

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На початку лютого Сенат США розглядав можливість запровадження санкцій проти Російської Федерації. за постійні кібератаки в Україні.