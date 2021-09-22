Час прийшов. Навіщо робити щеплення від грипу після вакцинації від COVID-19

В Україні розпочинається сезон грипу / Фото: Колаж: Сьогодні

Восени з першими дощами і похолоданням нас все частіше атакує застуда, гострі респіраторні вірусні інфекції та грип . Багато людей часто плутають грип із застудою та не звертаються до лікаря, займаючись самолікуванням на свій страх і ризик.

Україна вже на порозі епідемії грипу і в цьому році нас будуть підстерігати чотири штами: Вікторія, Камбоджа, Вашингтон і Пхукет. Медики нагадують, що уникнути захворювання допоможе вакцинація, а також дотримання гігієни, захисні маски і міцний імунітет.

Як розповіла "Сьогодні" лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна, сприятливим періодом для того, щоб зробити щеплення від грипу, є вересень-жовтень.

"Напередодні сезону, звісно, вакцинацію від грипу ми рекомендуємо. Вересень-жовтень – це благополучний час для проведення грипозної вакцинації ", – сказала Менжуліна.

Медик не радить нехтувати щепленням від грипу, навіть якщо ви вже успішно вакцинувалися від COVID-19, оскільки це не є взаємопов'язані речі. Тому, за словами Менжуліної, якщо лікарі констатують відсутність у вас протипоказань (супутні захворювання), вакцинуватися від грипу бажано.

При цьому, за словами медика, якщо ви плануєте вакцинацію від COVID-19 або вже зробили щеплення, робити щеплення від грипу краще, витримавши часовий інтервал.

"Бажано, щоб часовий проміжок в декілька тижнів було дотримано", – підкреслює Менжуліна.

Нині спостерігається стрімке погіршення епідситуації, кількість нових добових випадків COVID-19 збільшилася удвічі протягом тижня: з 3,3 тис. у понеділок, 13 вересня, до більш ніж 6 тис. у п'ятницю, 17 вересня.

За даними електронної системи охорони здоров’я, упродовж останніх 3 місяців майже всі, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні, — невакциновані.

Медики не дають точних прогнозів щодо коронавірусної інфекції, оскільки вірус продовжує змінюватися і, очевидно, з цією інфекцією ми проживемо ще не один рік. Однак, це не виключає профілактики інших сезонних захворювань, тим більше, що грип також небезпечний серйозними ускладненнями, наприклад, у вигляді хронічного гаймориту або бронхіту.

До того ж в минулому році були випадки, коли люди одночасно хворіли і грипом, і коронавірусів, що значно ускладнювало лікування.

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