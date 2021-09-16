Суд в Молдові несподівано заборонив екстрадицію Чауса

У Молдові суд відмовився задовольнити запит української сторони на екстрадицію колишнього судді Дніпровського району Києва Миколи Чауса, який вже кілька місяців перебуває під домашнім арештом в Україні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на адвоката Чауса Олександра Вишневого.

"Суд в Молдові прийняв рішення про відмову в екстрадиції", – сказав Вишневий.

екстрадиція Чауса

Адвокат зазначив, що ще не ознайомився з текстом рішення. За його словами, рішення суду було "несподіваним і для захисту, і для звинувачення".

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"Подивимося, яка мотивація, коли отримаємо рішення", – додав він.

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Суддя Микола Чаус

Екссуддя Дніпровського суду Микола Чаус фігурує в двох кримінальних виробництвах: НАБУ з 2016 року розслідує справу про вимагання та отримання хабаря Чаусом, в якому суддя є підозрюваним. Особливо він став відомий через закопаною банкою з грошима.

Водночас СБУ веде розслідування в кримінальному провадженні за фактом викрадення Чауса під час перебування в Молдові, а також незаконного переправлення його через державний кордон України. Суддя визнаний потерпілим у цій справі.

30 липня Миколи Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області в одних трусах. Він заявив, що його викрали і відвезли з Молдови. Пізніше розігрався справжній трилер: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки.

Нагадаємо, 4 серпня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чаус підозрюється у вимаганні та отриманні хабаря. НАБУ завершило справу Чауса і показало момент отримання грошей.