Судно з українцями застрягло біля берегів Африки: один чоловік загинув (оновлено)

Судно Thorn1 з українськими моряками застрягло в Аденській затоці. Екіпаж у майже 40-градусну спеку залишився без кондиціонерів, холодильника і продуктів. Один чоловік загинув.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Корабель два тижні тому став у порту Джібуті на півночі Африки, закінчилося пальне. Екіпаж перебував у спеку без їжі і кондиціонера.

За попередньою інформацією, через виснаження один українець помер від інсульту.

Через кілька днів рятувальні служби відбуксирували судно ближче до берега і поставили на якір. ЗМІ пишуть, на берег зійшли тільки двоє членів екіпажу.

Що каже українська влада

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив "Інтерфаксу", що моряки повернуться в Україну після ремонту систем на судні. Корабель в аварійному стані і не придатний для цільового використання.

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"Він прямував з Туреччини до Індії для утилізації. У складі екіпажу на борту судна знаходяться десять українців, ще один наш громадянин зійшов на берег для отримання медичної допомоги", - сказав Ніколенко.

7 липня на кораблі загинув український інженер-електрик.

Компанія-судновласник відправить у найближчі дні в Джібуті частину змінного екіпажу для ремонту судна. У порту також перебуває агент судновласника, який забезпечує моряків питною водою, продуктами і медикаментами.

Після ремонту корабель відправиться в альтернативний порт в Аденській затоці, де вісім українських моряків зійдуть на берег для подальшого повернення в Україну.

"В Джібуті летить український консул в Ефіопії. Він також здійснить оформлення репатріації тіла загиблого моряка. МЗС України тримає ситуацію з судном Thorn1 на особливому контролі", - запевнив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше в Чорному морі затонуло судно з українським екіпажем.

Крім того, у районі Шрі-Ланки загорілося судно MSС MESSINA, на борту якого були одеські моряки. Один чоловік згорів живцем.