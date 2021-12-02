Сутенерство та торгівля людьми. Чому рабство в Україні – не минуле: найгучніші історії

В Україні багато випадків трудового та сексуального рабства. Фото: колаж "Сьогодні"

З початку року українські прикордонники викрили та припинили 4 канали торгівлі людьми. На жаль, таких випадків у нашій країні набагато більше.

До Дня боротьби за скасування рабства сайт "Сьогодні" зібрав найгучніші історії в Україні.

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Українських моряків продавали в рабство та змушували привозити мігрантів до ЄС

У Херсоні раніше судимого чоловіка затримали за підозрою в торгівлі людьми. Він продавав у рабство моряків, яких потім змушували перевозити нелегальних мігрантів до Європи.

Співробітники міграційної поліції Одеської області з'ясували: судимий за шахрайство 32-річний житель Херсона підбирав своїм спільникам, що перебували за кордоном, громадян у скрутному матеріальному становищі.

Українці мали пройти навчання з керування малогабаритними морськими суднами. Потім їх переправляли до однієї з країн ЄС до так званих роботодавців.

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Там за завербованих людей бралися спільники херсонця і залучали їх до праці, пов’язаної з перевезенням на яхтах до різних держав Європейського Союзу нелегальних мігрантів.

Відомий режисер з Європи змушував українок зніматися у порнографії

Поліцейські Київської області затримали 26-річного чоловіка, який переправляв українок за кордон для зйомок у порнографії.

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За словами правоохоронців, 26-річний житель Луганщини в Мережі розміщував оголошення про високооплачувану роботу за кордоном для молодих жінок. Однак після перетину державного кордону жінок на замовлення одного з відомих європейських режисерів передавали у порнобізнес, а повернення на батьківщину було неможливо через боргову кабалу, в яку потрапляли жертви.

У Києві жінка організувала міжнародний канал торгівлі людьми

У Києві затримали 40-річну жінку, яка організувала міжнародний канал торгівлі людьми.

Вона вербувала жінок, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, для сексуальної експлуатації їх за кордоном. За кожну українку вона отримувала грошову винагороду в розмірі 1000-1500 доларів США.

"На території Києва та Одеси підшукувала дівчат з важким матеріальним становищем і пропонувала їм роботу за кордоном з високою заробітною платою. Завербованих дівчат вона відправляла за кордон, де їх зустрічав іноземець і шляхом обману заволодівав їхніми документами та супроводжував до місця призначення. Однак замість обіцяної роботи, пов'язаної з ремеслом, дівчат змушували надавати послуги інтимного характеру клієнтам у нічних клубах і готелях", – повідомили у поліції.

У Києві зловили банду, яка продавала жінок у сексуальне рабство

У Києві повідомили про підозру двом фігурантам за фактом торгівлі людьми, вчиненої організованою групою.

Встановлено, що в Києві діяла банда з міжнародними зв'язками, до складу якої входили громадяни Турецької Республіки та України. Учасники угруповання використовували вразливе становище жінок і вербували їх нібито для працевлаштування в Туреччині.

Насправді після переміщення через державний кордон зловмисники створювали для потерпілих умови боргової кабали і, погрожуючи їхньому життю та здоров'ю, примушували надавати сексуальні послуги.

У ході досудового розслідування зібрані докази про вербування восьми українок, з яких трьох встигли відправити до Туреччини, де вони зазнали сексуальної експлуатації.

Здавала пацієнтів у трудове рабство: завідувачка психінтернату "допомагала" сину-бізнесмену

У Хмельницькій області завідувачка господарства одного з психоневрологічних інтернатів регулярно надавала місцевому підприємцю, своєму сину, по 5-10 пацієнтів закладу для примусового безплатного виконання господарських робіт.

Під час одного з обшуків на території підприємства працівники поліції зафіксували факт перебування там п'яти пацієнтів інтернату, які в той час пересівали зерно.

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