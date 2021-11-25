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Українських моряків продавали в рабство і змушували привозити мігрантів в ЄС (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
25 листопада, 11:36
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Продаж людей організував раніше судимий за шахрайство 32-річний українець із Херсона
Жителя Херсона затримали за підозрою у торгівлі людьми.
Жителя Херсона затримали за підозрою у торгівлі людьми. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні раніше судимого чоловіка затримали за підозрою в торгівлі людьми. Він продавав в рабство моряків, яких потім змушували перевозити нелегальних мігрантів в Європу.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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Деталі

Співробітники міграційної поліції Одещини встановили: судимий за шахрайство 32-річний житель Херсона зі своїми спільниками, що перебувають за кордоном, підбирав їм громадян зі скрутним матеріальним становищем. Українці мали пройти навчання з керування малогабаритними морськими суднами. Потім їх переправляли в одну з країн ЄС до так званих роботодавців.

Там за завербованих людей бралися спільники херсонця і залучали їх до праці, пов’язаної з перевезенням на яхтах до різних держав Європейського союзу нелегальних мігрантів.

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Покарання для зловмисника

Правоохоронці затримали торговця людьми. За місцем його проживання провели обшуки.

Підозрюваний наразі у слідчому ізоляторі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вербування людей зловмиснику загрожує покарання позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Слідство триває. Вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності спільників затриманого.

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Подібний випадок

В Одеській області прикордонники ліквідували канал торгівлі людьми. Порушники вербували українців з низьким соціальним рівнем життя. Їм пропонували "подорож по Європі" з можливістю отримати 200-300 євро на кишенькові витрати.

У Франції у жертв відбирали у документи і погрожували проблемами з законом. Від них вимагали оформити закордоном статус біженця. Адже за законом їм виплачують дев'ять місяців по 300 євро компенсації. Угруповання відбирало банківські картки, забирало всі гроші і тільки тоді дозволяло виїхати додому. Попередньо, постраждали понад сто людей.

Раніше ми писали:

  • У Херсонській області викрили так званий реабілітаційний центр для алко- та наркозалежних. Підозрюється, що пацієнти, які туди приходили, потрапляли в трудове рабство.
  • У Херсонській області знайшли 34-річного Віталія Харчука, який в середині липня пропав у курортній Кирилівці. Чоловік понад місяць перебував у рабстві.

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