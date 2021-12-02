Сутенерство и торговля людьми. Почему рабство в Украине – не прошлое: самые громкие истории

В Украине много случаев трудового и сексуального рабства. Фото: коллаж "Сегодня"

С начала года украинские пограничники разоблачили и пресекли 4 канала торговли людьми. К сожалению, таких случаев в нашей стране намного больше.

Ко Дню борьбы за отмену рабства сайт "Сегодня" собрал самые громкие истории в Украине.

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Украинских моряков продавали в рабство и заставляли привозить мигрантов в ЕС

В Херсоне ранее судимый мужчина был задержан по подозрению в торговли людьми. Он продавал в рабство моряков, которых потом принуждали перевозить нелегальных мигрантов в Европу.

Сотрудники миграционной полиции Одесской области установили: судимый за мошенничество 32-летний житель Херсона подбирал своим сообщникам, находящимся за границей, граждан, имеющих тяжелое материальное положение.

Украинцы должны были пройти обучение по управлению малогабаритными морскими судами. Затем их переправляли в одну из стран ЕС к так называемым работодателям.

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Там за завербованных людей брались сообщники херсонца и привлекали их к труду, связанному с перевозкой на яхтах в различные государства Европейского Союза нелегальных мигрантов.

Известный режиссер из Европы заставлял украинок сниматься в порнографии

Полицейские Киевской области задержали 26-летнего мужчину, который переправлял украинок за границу для съемок в порнографии.

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По словам правоохранителей, 26-летний житель Луганской области в Сети размещал объявления о высокооплачиваемой работе за рубежом для молодых женщин. Однако после пересечения государственной границы женщин по заказу одного из известных европейских режиссеров передавали в порнобизнес, а возвращение на родину было невозможно из-за долговой кабалы, в которую попадали жертвы.

В Киеве женщина организовала международный канал торговли людьми

В Киеве задержали 40-летнюю женщину, которая организовала международный канал торговли людьми.

Она вербовала женщин, которые оказались в трудном материальном положении, для сексуальной эксплуатации их за границей. За каждую украинку она получала денежное вознаграждение в размере 1000-1500 долларов США.

"На территории Киева и Одессы подыскивала девушек с тяжелым материальным положением и предлагала им работу за границей с высокой заработной платой. Завербованных девушек она отправляла за границу, где их встречал иностранец и путем обмана завладевал их документами и сопровождал до места назначения. Однако вместо обещанной работы, связанной с ремеслом, девушек заставляли предоставлять услуги интимного характера клиентам в ночных клубах и гостиницах", – сообщили в полиции.

В Киеве поймали банду, продававшую женщин в сексуальное рабство

В Киеве сообщили о подозрении двум фигурантам по факту торговли людьми, совершенной организованной группой.

Установлено, что в столице действовала банда с международными связями, в состав которой входили граждане Турецкой Республики и Украины. Участники группировки использовали уязвимое положение женщин и вербовали их якобы для трудоустройства в Турции.

На самом деле после перемещения через государственную границу злоумышленники создавали для пострадавших условия долговой кабалы и, угрожая их жизни и здоровью, заставляли оказывать сексуальные услуги.

В ходе досудебного расследования собраны доказательства о вербовке восьми украинок, из которых трех успели отправить в Турцию, где они подвергались сексуальной эксплуатации.

Сдавала пациентов в трудовое рабство: заведующая психинтернатом "помогала" сыну-бизнесмену

В Хмельницкой области заведующая хозяйством одного из психоневрологических интернатов регулярно предоставляла своему сыну, местному предпринимателю, по 5-10 пациентов для принудительного безвозмездного выполнения хозяйственных работ.

Во время одного из обысков на территории предприятия работники полиции зафиксировали факт пребывания там пяти пациентов интерната, которые в то время занимались пересеиванием зерна.

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