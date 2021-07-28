Чи світить школам удаленка? Ляшко назвав умову, за якої дітей не розпустять по домівках

Глава МОЗ під час засідання Кабміну розповів про нові умови роботи навчальних закладів при посиленні карантину

Віктор Ляшко розповів про ліки від COVID-19 / колаж "Сьогодні"

При переході регіонів України з "зеленої" карантинної зони в будь-яку іншу змінюються умови продовження роботи шкіл. Про це заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів глава МОЗ Віктор Ляшко.

"Як будуть працювати навчальні заклади. В разі виходу регіону з" зеленої "зони (попаданні в жовтий, оранжевий або червоний рівні епідеміологічної небезпеки), щоб навчальний заклад продовжувало працювати, йому потрібно мати мінімум 80% повністю імунізованих співробітників закладу", – заявив Ляшко.

Читайте також: В Україні обмежать в'їзд через штам "Дельта". Які правила введуть

Міністр також зазначив, що спалах нового вірусу почався в Росії. Щоб не допустити поширення "Дельти" і в нашій країні, Україна змушена посилювати правила в'їзду.

я офіційної публікації (документа, – Ред.). Щоб знизити можливість поширення вірусу на території України, якщо хтось інфікується за межами наше країни", – сказав Ляшко.

Нагадаємо, що в Україні вже зафіксована перша смерть від нового штаму коронавируса "Дельта". У вівторок в Києві помер один з госпіталізованих з цим штамом COVID-19 пацієнтів Олександрівської лікарні. Четверо з шести заразилися новим небезпечним варіантом коронавируса в Росії.

Раніше у Львівській області виявили три випадки захворювання на коронавірус, які були викликані штамом "Дельта".

Ми також писали, що "Дельта"-штамм витісняє звичайний коронавірус – у США і Німеччині мутований штам домінує.