Українська
$ 26,91
31,78
  1. Последние новости Украины

В Украине ужесточат въезд из-за штамма "Дельта". Какие правила введут

28 июля 2021 13:53

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Для украинцев, которые получили хотя бы одну прививку, ограничений будет значительно меньше

Правила пересечения границы ужесточат из-за коронавируса

Правила пересечения границы ужесточат из-за коронавируса / Фото: Сегодня

В Украине ужесточат правила пересечения границы из-за нового штамма коронавируса "Дельта".

Реклама

Об этом глава Минздрава заявил во время заседания правительства.

Читайте также: Люксембург открыл въезд для украинцев: условия

Министр отметил, что вспышка нового вируса уже началась в России. Чтобы не допустить распространения "Дельты" и в нашей стране, правила ужесточат.

Реклама

"Новые меры вступят в силу спустя семь дней после официальной публикации (документа, – Ред.), чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украины, если кто-то инфицируется за границами нашей страны", - сказал он.

В тренде
Годовщина Люблинского треугольника и презентация автобусов в Киеве – анонсы СЕГОДНЯ
Люблинский треугольник и автобусы Киева / коллаж "Сегодня"

Какие правила введут

  • чтобы попасть в Украину, иностранцам будет обязательно предъявить негативный результат ПЦР-теста и страховой полис;
  • украинцы, которые выехали из страны до публикации документа, смогут вернуться по тем же правилам;
  • украинцы смогут свободно пересекать границу, если получили хотя бы одну прививка против коронавируса;
  • если же человек не делал прививки, ему предложат установить приложение "Вдома" и уйти на 14-дневную самоизоляцию. Приложение начнет контролировать местоположение спустя 72 часа после установки, если за это время не придет негативный результат ПЦР-теста;
  • тщательнее всего будут проверять невакцинированных людей, приехавших из России и Индии. Им придется обязательно провести 14 дней на самоизоляции.

Напомним, что Нидерланды с 22 июля открыли границы для украинцев, следуя рекомендациям Совета ЕС о снятии ограничений.

Кроме того, Венгрия разрешила транзит украинцам, путешествующим поездом в Австрию, а также открыла пункты пропуска с Украиной.

К слову, ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать детей старше 12 лет:

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и больше
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и большеЭкономика
Украину зацепят северные циклоны: в каких областях будут грозы, шквалы и град
Украину зацепят северные циклоны: в каких областях будут грозы, шквалы и градУкраина
Украинцы старше 70 лет получат прибавку к пенсии
Украинцы старше 70 лет получат прибавку к пенсииЭкономика
"Лишние" субсидии выплатят на карточки: кому и когда ждать денегЖКХ
Доллар вышел за психологическую черту: официальный курс
Доллар вышел за психологическую черту: официальный курсФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять