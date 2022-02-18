То вже було! У Мережі порівняли евакуацію на Донбасі з війною РФ у Грузії

Події на Донбасі нагадують п'ятиденну війну у 2008 році / Колаж "Сьогодні"
Те, що відбувається зараз на Донбасі дуже нагадує події 14-річної давності в Грузії, коли після провокаційних обстрілів населених пунктів та демонстративної евакуації жителів непідконтрольних Тбілісі грузинських територій до Південної Осетії увійшла армія Росії.
Що було у Грузії
5 серпня 2008 року за три дні до введення танків армії Росії на тій підставі, що армія Грузії пішла у наступ на Цхінвалі, у місцевих ЗМІ з'явилася інформація про евакуацію дітей та масовий від'їзд місцевих жителів.
Приводом для взаємного обстрілу стала диверсія 1 серпня, коли в результаті терористичного акту було поранено шістьох грузинських поліцейських. У відповідь на постійні численні провокації з боку Південної Осетії, включно з артилерійським обстрілом 6–7 серпня грузинських сіл, Грузія пішла в наступ.
Грузинській армії навіть вдалося увійти до Цхінвалі, проте вже вранці 8 серпня російські літаки почали атаки на грузинські позиції біля Цхінвалі та бомбардувати Горі. На територію Грузії в'їхали російські танки, які швидко наблизилися до Тбілісі.
Підсумком, крім сотень убитих з двох сторін, стало визнання Росією Південної Осетії та Абхазії, які зараз повністю підконтрольні Кремлю.
Ситуація на Донеччині
- 18 лютого мешканців окупованої частини Донбасу попередили по місцевому телебаченню про можливу евакуацію в Ростовську область РФ.
- В окупованому Донецьку після оголошення евакуації жінок і дітей запрацювала сирена цивільної оборони.
- Вранці 17 лютого російські окупаційні війська посилили обстріл прифронтових населених пунктів. Вдарили по Станиці Луганській та околицях. Після обстрілу приблизно о 8:50 снаряди прилетіли до дитячого садку "Сказка" .
- Київ відкинув звинувачення, що Україна проводить диверсії на Донбасі та планує наступи на так звані "Л/ДНР".
- 17 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен під час екстреного засідання Ради безпеки ООН розповів, як Росія планує розпочати вторгнення в Україну. Спочатку диверсії "під чужим прапором", потім бомбардування міст, потім введення танків.