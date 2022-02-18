Так уже было! В Сети сравнили эвакуацию на Донбассе с войной РФ в Грузии

События на Донбассе напоминают пятидневную войну в 2008 году / Коллаж "Сегодня"
Происходящее сейчас на Донбассе весьма напоминает события 14-летней давности в Грузии, когда после провокационных обстрелов населенных пунктов, демонстративной эвакуации жителей неподконтрольных Тбилиси грузинских территорий в Южную Осетию вошла армия России.
Что было в Грузии
5 августа 2008 года за три дня до ввода танков армии России на том основании, что армия Грузии пошла в наступление на Цхинвали, в местных СМИ появилась информация об эвакуации детей и массовом отъезде местных жителей.
Поводом для взаимных обстрелов послужила диверсия 1 августа, когда в результате террористического акта были ранены шесть грузинских полицейских. В ответ на постоянные многочисленные провокации со стороны Южной Осетии, включая артиллерийские обстрелы 6–7 августа грузинских сел, Грузия пошла в наступление.
Грузинской армии даже удалось войти в Цхинвали, однако уже утром 8 августа российские самолеты начали атаки на грузинские позиции у городов Цхинвали и бомбить Гори. На территорию Грузии въехали российские танки, которые быстро подошли к Тбилиси.
Итогом помимо сотен убитых с двух сторон стало признание Россией Южной Осетии и Абхазии, которые сейчас полностью подконтрольны Кремлю.
Ситуация на Донбассе
- 18 февраля жителей оккупированной части Донбасса предупредили по местному телевидению о возможной предстоящей эвакуации в Ростовскую область РФ.
- В оккупированном Донецке после объявления об эвакуации женщин и детей заработала сирена гражданской обороны.
- Утром 17 февраля российские оккупационные войска усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов. Ударили по Станице Луганской и окрестностям. После обстрела примерно в 8:50 снаряды прилетели в детский сад "Казка".
- Киев отверг обвинения, что Украина проводит диверсии на Донбассе и планирует наступления на так называемые "Л/ДНР".
- 17 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен во время экстренного заседания Совета безопасности ООН рассказал, как Россия планирует начать вторжение в Украину. Сначала диверсии "под чужим флагом", потом бомбардировка городов, потом ввод танков.