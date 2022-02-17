Дыра в стене и обрушен потолок. Как выглядит детский сад в Станице Луганской после обстрела (видео)

На момент удара в детсаду были дети и воспитатели, есть пострадавшие

В Станице Луганской обстреляли детский сад. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня утром, 17 февраля, российские оккупационные войска усилили обстрелы на Донбассе. Ударили по Станице Луганской и окрестностях. Один из снарядов попал в здание детского сада.

Видео последствий обстрела садика опубликовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.

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В последствие обстрела примерно в 8:50 снаряды прилетели в детский садик "Казка" на улице Пионерской, 22, в Станице Луганской. В это время там находились дети и сотрудники.

Как нам стало известно, в результате обстрела 8 детей эвакуировали из детского сада. Также ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали.

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Военнослужащие ООС оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытия. Также в результате вражеских действий перебито 29 ЛЭП. Половина Станицы Луганской осталась без света.

Обострение на Донбассе

Возле города Счастье Луганской области утром 17 февраля российские оккупанты обстреляли поселки Старый Айдар и Лобачево.

Всех жителей Cчастьинской громады попросили не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.

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В ОБСЕ заявили, что зафиксировала обстрелы вдоль линии соприкосновения на Донбассе рано утром в четверг, 17 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Сообщается, что ОБСЕ фиксирует рекордное применение артиллерии, согласно отчетам обеих сторон.

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