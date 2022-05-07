Танкіст, наставник, гордість бригади: історія Героя України Олександра Цюпака

Олександр Цюпак загинув, захищаючи Київщину. Фото: колаж "Сьогодні"

Кадровий військовий та гордість 14-ї окремої механізованої бригади Олександр Цюпак загинув 11 березня 2022 року, захищаючи Київську область. З 2014 року, коли розпочалася російська агресія проти України, підготував стільки ж екіпажів танкістів, скільки було хвиль мобілізацій. На змаганнях його танковий взвод кілька разів посідав перше місце.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Реклама

Як загинув український захисник?

Під час російського вторгнення до України Олександр Цюпак захищав Київську область.

11 березня 2022 року в населеному пункті Наливайківка Київської області танковий екіпаж під його керівництвом знищив кілька одиниць броньованої техніки ворога, а під час активних наступальних дій у напрямку Макарова відбив атаку супротивника.

Олександр Цюпак загинув внаслідок шквального артилерійського обстрілу.

Реклама

15 березня 2022 року похований у селі Залужжя Володимир-Волинського району.

Кадровий військовий Олександр Цюпак загинув 11 березня 2022 року

Реклама

Нагороди

Звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (2022, посмертно) – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Медаль "За військову службу Україні" (2022) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Раніше ми писали: