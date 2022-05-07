Танкист, наставник, гордость бригады: история Героя Украины Александра Цюпака

Александр Цюпак погиб, защищая Киевскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

Кадровый военный и гордость 14-й отдельной механизированной бригады Александр Цюпак погиб 11 марта 2022 года, защищая Киевскую область. С 2014 года, когда началась российская агрессия против Украины, подготовил столько же экипажей танкистов, сколько было волн мобилизаций. На соревнованиях его танковый взвод несколько раз занимал первое место.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Как погиб украинский защитник?

Во время российского вторжения в Украину Александр Цюпак защищал Киевскую область.

11 марта 2022 года в населенном пункте Наливайковка Киевской области танковый экипаж под его руководством уничтожил несколько единиц бронированной техники врага, а во время активных наступательных действий в направлении Макарова отбил атаку противника.

Александр Цюпак погиб в результате шквального артиллерийского обстрела.

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15 марта 2022 года похоронен в селе Залужье Владимир-Волынского района.

Кадровый военный Александр Цюпак погиб 11 марта 2022 года

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Награды

Звание "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" (2022, посмертно) – за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Медаль "За военную службу Украине" (2022) – за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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