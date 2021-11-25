Температура – не привід. З якими симптомами COVID-хворих забирають у лікарні

Є три ступені захворюваності на коронавірус, але тільки два з них потребують госпіталізації. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих на коронавірус. До того ж є певний перелік симптомів, які сигналізують про термінову госпіталізацію.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Згідно з протоколом лікування дорослих пацієнтів із COVID-19, можуть визначатися такі ступені тяжкості хвороби:
- легкий,
- середньої тяжкості,
- тяжкий.
Якщо у хворого легка форма хвороби, то лікуватися він буде вдома.
Перелік симптомів та станів, при яких пацієнту може знадобитись госпіталізація:
- Біль у грудній клітці
- Важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності
- Сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр
- Порушення свідомості
- Інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта
Хто приймає рішення про госпіталізацію
Це робить лікар на основі проведеного обстеження, грунтуючись на наявному симптомокомплексі у конкрентного хворого.
У будь-якому разі важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.
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