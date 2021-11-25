Температура – не повод. С какими симптомами COVID-больных забирают в больницы

Есть три степени заболеваемости коронавирусом, но только две из них нуждаются в госпитализации. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных коронавирусом. К тому же существуют определенный список симптомов, сигнализирующих о срочной госпитализации.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Согласно протоколу лечения взрослых пациентов с COVID-19 могут определяться следующие степени тяжести болезни:
- легкий,
- средней тяжести,
- тяжелый.
Если у больного легкая форма болезни, то лечиться будет дома.
Список симптомов и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:
- Боль в грудной клетке
- Тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности
- Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр.
- Нарушение сознания.
- Другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.
Кто принимает решение о госпитализации
Это делает доктор на основе проведенного обследования, основываясь на симптомокомплексе у конкрентного больного.
В любом случае, важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может дать рекомендации и определить достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.
Раньше мы писали:
- Сайт "Сегодня" сравнил информацию, как коронавирус в Украине изменился с начала 2021 года.
- В Украине улучшились показатели заболеваемости коронавирусом в нескольких красных областях. Это касается и Киева.