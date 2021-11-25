"Червоних" може поменшати: в Україні оновили карантинні зони

Станом на 25 листопада в Україні покращилися показники з поширення коронавірусу у кількох "червоних" регіонах. Це стосується й Києва.
Про це свідчать дані МОЗ.
Карантинні зони в Україні
"Червона зона"
Показники покращуються у Києві, Донецькій, Одеській, Херсонській областях. У цих регіонах лише один показник не в нормі – рівень госпіталізацій.
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У цій зоні знаходяться:
- Київ
- Херсонська
- Одеська
- Запорізька
- Донецька
- Дніпропетровська
- Сумська
- Миколаївська
- Рівненська
- Житомирська
- Івано-Франківська
- Київська
- Луганська
- Хмельницька
- Чернігівська
- Львівська
- Волинська
- Черкаська
- Вінницька (області)
"Помаранчева зона"
- Полтавська
- Харківська
- Закарпатська
- Чернівецька (області)
"Жовта зона"
- Тернопільська
- Кіровоградська (області)
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 24 листопада, в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. З них дітей – 1451, а медпрацівників – 304.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 3404 особи;
- летальних випадків – 628;
- одужали – 26 811 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 384 404 особи;
- одужали – 2 852 452 особи;
- летальних випадків – 83 541.