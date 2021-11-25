"Червоних" може поменшати: в Україні оновили карантинні зони

На сьогоднішній день у "червоній" зоні досі знаходиться Київ та ще 18 областей

В Україні може зменшитись "червона" карантинна зона. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 25 листопада в Україні покращилися показники з поширення коронавірусу у кількох "червоних" регіонах. Це стосується й Києва.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

Показники покращуються у Києві, Донецькій, Одеській, Херсонській областях. У цих регіонах лише один показник не в нормі – рівень госпіталізацій.

У цій зоні знаходяться:

Київ

Херсонська

Одеська

Запорізька

Донецька

Дніпропетровська

Сумська

Миколаївська

Рівненська

Житомирська

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Хмельницька

Чернігівська

Львівська

Волинська

Черкаська

Вінницька (області)

"Помаранчева зона"

Полтавська

Харківська

Закарпатська

Чернівецька (області)

"Жовта зона"

Тернопільська

Кіровоградська (області)

В Україні не планують запроваджувати локдаун. Фото: колаж "Сьогодні"

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 24 листопада, в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. З них дітей – 1451, а медпрацівників – 304.

Також за минулу добу: