Посилення карантину та новий антирекорд: що відбувається з COVID-19 в Україні

В Україні посилили карантин у "жовтій зоні". Крім того, за минулу добу, 24 листопада, зафіксовано понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу.
Докладніше про COVID-ситуацію у нашій країні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 24 листопада, в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1451, а медпрацівників – 304.
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Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 404 особи;
- летальних випадків – 628;
- одужало – 26 811 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 384 404 особи;
- одужало – 2 852 452 особи;
- летальних випадків – 83 541.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1688 випадків;
Вінницька область – 810 випадків;
Волинська область – 492 випадки;
Дніпропетровська область – 893 випадки;
Донецька область – 924 випадки;
Житомирська область – 707 випадків;
Закарпатська область – 671 випадок;
Запорізька область – 1066 випадків;
Івано-Франківська область – 638 випадків;
Київська область – 719 випадків;
Кіровоградська область – 191 випадок;
Луганська область – 258 випадків;
Львівська область – 1048 випадків;
Миколаївська область – 442 випадки;
Одеська область – 644 випадки;
Полтавська область – 967 випадків;
Рівненська область – 659 випадків;
Сумська область – 534 випадки;
Тернопільська область – 339 випадків;
Харківська область – 728 випадків;
Херсонська область – 284 випадки;
Хмельницька область – 778 випадків;
Черкаська область – 523 випадки;
Чернівецька область – 235 випадків;
Чернігівська область – 705 випадків.
Карантинні зони в Україні
"Червона зона"
- Київ
- Херсонська
- Одеська
- Запорізька
- Донецька
- Дніпропетровська
- Сумська
- Миколаївська
- Рівненська
- Житомирська
- Івано-Франківська
- Київська
- Луганська
- Хмельницька
- Чернігівська
- Львівська
- Волинська
- Черкаська
- Вінницька (області)
"Помаранчева зона"
- Полтавська
- Харківська
- Закарпатська
- Чернівецька (області)
"Жовта зона"
- Тернопільська
- Кіровоградська (області)
В Україні змінили строк дії "жовтого" COVID-сертифікату
Бізнеси та громадські заклади зможуть працювати лише за умови вакцинації однією дозою всього персоналу (або за наявності сертифікату чи сертифікату одужання). Теж саме стосується відвідувачів. Про це на засіданні Кабміну сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Також змінено термін дії "жовтого" сертифікату. "Жовтий" підтверджував проведення як мінімум одного щеплення. Він буде становити 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Окремо зазначу, що представники закладів повинні не просто запитувати про наявність сертифікату чи перевіряти їхню візуальну наявність на вході до закладу, а повинні зчитувати смартфоном QR-код COVID-сертифікату", – сказав Ляшко.
Для зчитування не потрібно додаткових додатків чи засобів. Достатньо своїм додатком "Дія" зчитати код.
В Україні посилять перевірку сертифікатів вакцинації
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що четвертий тиждень поспіль в Україні зберігається найвищий рівень вакцинації проти COVID-19.
"За індикаторами Львівська та Луганська область вже виходять із "червоного" рівня епідемічної небезпеки", – зазначив Ляшко.
Кабмін посилює карантин у "жовтій зоні"
Кабінет міністрів України запроваджує нові правила для областей, що перебувають у "жовтій зоні" карантину.
Які правила запровадять:
- Бізнес та громадські установи зможуть працювати лише за вакцинації хоча б однією дозою всього персоналу (або за наявності сертифікату чи одужання). Це стосується й відвідувачів.
- Жовтий сертифікат діятиме 30 днів замість 120 днів.
- Сертифікати тепер зчитуватимуть через програму "Дія", а не лише перевірятимуть візуальну наявність.
- Штраф за неналежну перевірку становитиме від 34 до 170 тисяч грн.
В Україні запровадили обов'язкове зчитування COVID-сертифікатів через "Дію"
Сертифікат вакцинації від коронавірусу тепер потрібний обов'язково зчитувати через програму "Дія", інакше буде штраф. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Співробітники закладів повинні не просто запитувати про наявність сертифікату або перевіряти його візуальну наявність на вході до закладу: необхідно зчитувати смартфоном QR-код COVID-сертифіката", – сказав Ляшко.
Для зчитування не потрібно встановлювати додаткові програми, достатньо "Дії".
Після перевірки на смартфоні перевіряючого відображається статус сертифіката COVID: чинний або не чинний. Без перевірки та зчитування COVID-сертифікат не вважається наданим та перевіреним.
"У разі відсутності у відвідувачів та співробітників необхідних документів, власнику закладу загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень", – додав міністр.