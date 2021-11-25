Посилення карантину та новий антирекорд: що відбувається з COVID-19 в Україні

За минулу добу, 24 листопада, у нашій країні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби

В Україні не планують запроваджувати локдаун. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні посилили карантин у "жовтій зоні". Крім того, за минулу добу, 24 листопада, зафіксовано понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу.

Докладніше про COVID-ситуацію у нашій країні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 24 листопада, в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1451, а медпрацівників – 304.

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