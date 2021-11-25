Ужесточение карантина и новый антирекорд: что происходит с COVID-19 в Украине

В Украине ужесточили карантин в желтой зоне. Кроме того, за прошедшие сутки, 24 ноября, зафиксировано более 16 тысяч новых случаев коронавируса.
Подробнее о COVID-ситуации в нашей стране – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 24 ноября, в Украине зафиксировано 16 943 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 451, а медработников – 304.
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Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 404 человека;
- летальных исходов – 628;
- выздоровело – 26 811 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 384 404 человека;
- выздоровело – 2 852 452 человека;
- летальных исходов – 83 541.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1688 случаев;
Винницкая область – 810 случаев;
Волынская область – 492 случая;
Днепропетровская область – 893 случая;
Донецкая область – 924 случая;
Житомирская область – 707 случаев;
Закарпатская область – 671 случай;
Запорожская область – 1066 случаев;
Ивано-Франковская область – 638 случаев;
Киевская область – 719 случаев;
Кировоградская область – 191 случай;
Луганская область – 258 случаев;
Львовская область – 1048 случаев;
Николаевская область – 442 случая;
Одесская область – 644 случая;
Полтавская область – 967 случаев;
Ровенская область – 659 случаев;
Сумская область – 534 случая;
Тернопольская область – 339 случаев;
Харьковская область – 728 случаев;
Херсонская область – 284 случая;
Хмельницкая область – 778 случаев;
Черкасская область – 523 случая;
Черновицкая область – 235 случаев;
Черниговская область – 705 случаев.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
- Киев
- Херсонская
- Одесская
- Запорожская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Сумская
- Николаевская
- Ровенская
- Житомирская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Хмельницкая
- Черниговская
- Львовская
- Волынская
- Черкасская
- Винницкая (области)
Оранжевая зона
- Полтавская
- Харьковская
- Закарпатская
- Черновицкая (области)
Желтая зона
- Тернопольская
- Кировоградская (области)
В Украине изменили срок действия "желтого" COVID-сертификата
Бизнес и общественные учреждения смогут работать только при вакцинации одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата или выздоровления). То же касается посетителей. Об этом на заседании Кабмина сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Также изменен срок действия "желтого" сертификата. "Желтый" подтверждал проведение как минимум одной прививки. Он составит 30 дней. Ранее он действовал 120 дней. Отдельно отмечу, что представители заведений должны не просто спрашивать наличие сертификата или проверять их визуальное наличие на входе в заведение, а должны считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата", – сказал Ляшко.
Для считывания не требуется дополнительных приложений или средств. Достаточно своим приложением "Дія" считать код.
В Украине ужесточат проверку сертификатов вакцинации
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что четвертую неделю подряд в Украине сохраняется наиболее высокий уровень вакцинации против COVID-19.
"По индикаторам Львовская и Луганская область уже выходят из красного уровня эпидемической опасности", — отметил Ляшко.
Кабмин ужесточает карантин в желтой зоне
Кабинет министров Украины вводит новые правила для областей, которые находятся в желтой зоне карантина.
Какие правила введут:
- Бизнес и общественные учреждения смогут работать только при вакцинации хотя бы одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата или выздоровления). Это касается и посетителей.
- Желтый сертификат будет действовать 30 дней вместо 120 дней.
- Сертификаты теперь будут считывать через приложение "Дія", а не только проверять визуальное наличие.
- Штраф за ненадлежащую проверку составит от 34 до 170 тысяч грн.
В Украине ввели обязательное считывание COVID-сертификатов через "Дію"
Сертификат вакцинации от коронавируса теперь нужно обязательно считывать через приложение "Дія", иначе будет штраф. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Сотрудники заведений должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять их визуальное наличие на входе в заведения: небходимо считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата", – сказал Ляшко.
Для считывания не нужно устанавливать дополнительные приложения, достаточно "Дії"
После проверки на смартфоне проверяющего отображается статус COVID-сертификата: действующий или не действующий. Без проверки и считывания COVID-сертификат не считается предоставленным и проверенным.
"В случае отсутствия у посетителей и сотрудников необходимых документов, владельцу заведения грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен", — добавил министр.