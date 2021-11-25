Ужесточение карантина и новый антирекорд: что происходит с COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки, 24 ноября, в нашей стране зафиксировано 16 943 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни

В Украине не планируют вводить локдаун. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине ужесточили карантин в желтой зоне. Кроме того, за прошедшие сутки, 24 ноября, зафиксировано более 16 тысяч новых случаев коронавируса.

Подробнее о COVID-ситуации в нашей стране – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 24 ноября, в Украине зафиксировано 16 943 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 451, а медработников – 304.

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