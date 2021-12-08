Тепер під загрозою? Вчені знайшли захист від "Омікрону", але в Україні він поки що недоступний

Від "Омікрону" захистять бустерні дози вакцинації. / Фото: Колаж: Сьогодні

Штам коронавірус "Омікрон" може частково оминати захист вакцин від COVID-19. В той же час бустерна доза вакцини Pfizer/Biontech нейтралізує "Омікрон".

Про це пише The Guardian із посиланням на дослідження Африканського науково-дослідного інституту здоров'я.

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Важливість бустерних доз

Згідно одному з перших лабораторних досліджень, посилити захист організму від "Омікрону" дозволять додаткові бустерні дози вакцин

Вчені досліджували здатність клітин крові, взятих у вакцинованих препаратами Pfizer/BioNTech. У дослідженнях взяли участь 12 людина. При цьому шість із них були інфіковані під час першої хвилі в Південній Африці.

В результаті виявилося, що здатність клітин крові нейтралізувати загрозу вірусу може скорочуватися в 41 раз, проте імунний захист вірус не подолав. У зразках крові тих, хто одержав лише первинну серію вакцини, в середньому спостерігалося 25-кратне зниження антитіл проти нового варіанту. За словами вчених, це може вказувати на те, що двох доз вакцини може бути недостатньо для захисту від зараження "Омікроном".

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"Важливо зазначити, що більшість вакцинологів згодні з тим, що нинішні вакцини, як і раніше, захищатимуть від важких хвороб і смертей перед інфекцією "Омікрон". Тому важливо, щоб усі були вакциновані", – стверджують вчені.

Коли в Україні почнуть вакцинувати бустерною дозою

За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, вводити бустерну дозу вакцини від коронавірусної хвороби українцям поки що рано. Це стане доцільним після того, як мінімум 50% жителів країни будуть щеплені двома дозами.

Наприкінці листопада він зазначив, що на зараз першими щепленнями охоплено 42% дорослого населення в Україні, а тому говорити про введення бустерної дози передчасно.

"Оскільки кількість людей, які сьогодні пройшли вакцинацію і мають імунітет понад шість місяців, поки що мінімальна. Як мінімум ми маємо досягти 50% провакцинованого населення принаймні двома дозами антиковидної вакцини, після цього переходитимемо на бустерну дозу", – пояснив Ляшко.

Чому не можна передчасно вводити бустерну дозу

Ляшко нагадав застереження Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо передчасності введення бустерних доз, оскільки бустерна доза – це додатковий персональний захист конкретної людини.

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Бустерна чи третя?

Третя додаткова доза відрізняється від бустерної тим, що вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – за шість місяців.

У жовтні Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала дозволити запровадження третьої дози вакцини від COVID-19 певним категоріям людей:

з ослабленим імунітетом,

онкозахворюваннями;

пацієнтам, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцитом;

пацієнтам, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.

Третю дозу вводитимуть мінімум через 28 днів після другої дози. Оптимально це зробити не пізніше ніж за три місяці після вакцинації.

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