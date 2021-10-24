Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Тільки чотири області у "жовтій". В Україні оновили карантинні зони

Юлія Гаврилюк
24 жовтня, 11:54
В Україні за останню добу вакциновано проти COVID-19 177 730 людей

МОЗ оновив карантинні зони / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я оновило карту зон адаптивного карантину в Україні.

Про це повідомляє сайт МОЗ.

Реклама

Згідно з даними МОЗ, у "жовтій зоні" перебувають Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області.

"Помаранчева зона":

  • Київ
  • Волинська область
  • Житомирська
  • Івано-Франківська
  • Київська
  • Луганська
  • Львівська
  • Миколаївська
  • Сумська
  • Рівненська
  • Тернопільська
  • Харківська
  • Хмельницька
  • Черкаська
  • Чернівецька
  • Чернігівська

"Червона зона":

Реклама
  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Одеська
  • Сумська
  • Херсонська

Ситуація з коронавірусом в Україні на сьогоднішній день

За добу 23 жовтня в Україні зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок COVID-19 (з них дітей – 1533, медпрацівників – 237).

За минулу добу госпіталізовали 5924 особи, 386 людей померли, а одужала 6081 особа.

За весь час пандемії в Україні:

Реклама
  • захворіло – 2 769 405 осіб;
  • одужало – 2 375 776 осіб;
  • летальних випадків – 63 872;
  • проведено ПЛР-тестувань – 13 986 710.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.

Раніше ми писали:

Реклама