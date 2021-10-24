Только четыре области в желтой. В Украине обновили карантинные зоны

Минздрав обновил карантинные зоны / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения обновило карту зон адаптивного карантина в Украине.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

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Согласно данным Минздрава, в желтой зоне находятся Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.

Оранжевая зона:

Киев

Волынская область

Житомирская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Львовская

Николаевская

Сумская

Ровенская

Тернопольская

Харьковская

Хмельницкая

Черкасская

Черновицкая

Черниговская

Красная зона

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Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Одесская

Сумская

Херсонская

Ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день

За сутки 23 октября в Украине зафиксирован 20 791 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей – 1533, медработников – 237).

За прошедшие сутки госпитализированы 5924 человека, 386 человек скончались, а выписан 6081 человек.

За все время пандемии в Украине:

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заболело – 2 769 405 человек;

выздоровели – 2 375 776 человек;

летальных исходов – 63 872;

проведено ПЦР-тестов – 13 986 710.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях.

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