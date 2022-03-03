Трибунал у Гаазі розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України

Злочини РФ тепер будуть розслідувати/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Гаазі розпочалося розслідування можливих воєнних злочинів Росії. Увага буде приділена нападові РФ на Україну.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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"Трибунал у Гаазі розпочав розслідування можливих воєнних злочинів Росії", — написав Гончаренко.

Злочин РФ

Зранку 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у різних містах України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада припустилася великої помилки, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ уже знищені. Збройні сили України тримають ситуацію під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра своєї землі окупантам. Ворог буде покараний за свої злочини.

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