Затори та смертельні ДТП: в Україні буянить сніговий апокаліпсис (фото, відео) – оновлюється

В Україні розбушувалася негода. Фото: колаж "Сьогодні"

9 січня на Україну обрушився сильний снігопад, а також утворилася ожеледиця. На дорогах уже працює спецтехніка, але ДТП деяким водіям не вдалося уникнути.

Докладніше про те, що відбувається на дорогах країни в негоду, читайте в матеріалі "Сьогодні".

9 січня в західних, північних, центральних та східних областях на дорогах очікується ожеледиця. Вночі у Карпатах, Рівненській, Київській та Житомирській областях синоптики прогнозують сильний мокрий сніг. Приріст снігового покриву – 4-10 см.

Очікується перший рівень небезпеки – жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах.

8-10 січня на річках басейну Прип'яті триватиме підйом рівню води на 0,1-0,3 м. Місцями можливий вихiд води на заплаву на річці Горинь у створі поста "Дубровиця" – рівень небезпеки жовтий.

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У Києві пустився сніг

9 січня у Київ увірвалася погана погода. У столиці падає мокрий сніг. Стовпчик термометра покаже вдень від -1 до +1. Очікується південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Щоб не утворився колапс на дорогах, вранці в неділю великогабаритному транспорту заборонили в'їзд у місто.

Укргідрометцентр попереджає, що на вулиці йтиме мокрий сніг вранці та вдень. Також пишуть про налипання мокрого снігу. Усього випаде 4-10 см снігу, це перший, жовтий рівень небезпеки.

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Зміни для транспорту

Щоб столиця не зупинилася в заторах, а комунальники з технікою швидко прибрали сніг на дорогах, у місті запровадили обмеження для транспорту. 9 січня з 7:00 до 10:00 великогабаритному транспорту заборонили в'їзд до столиці.

Влада просить по змозі не користуватися власними авто під час снігопаду та їздити у громадському транспорті, а також не паркувати машини на узбіччі доріг. Якщо авто заважатимуть роботі спецтехніки, їх можуть евакуювати.

У Києві через негоду стався збій транспорту

У неділю, 9 січня, у Києві через негоду стався збій у роботі громадського транспорту. Рух організували іншими вулицями.

Змінено рух автобусів № 31 через аварію водоканалу на вул. Татарській, 27. На місце направили відповідальну службу міста.

Рух автобусів № 31 організований через вул. Шмідта.

Як прибирають дороги?

Наразі на вулицях столиці працює близько 140 одиниць спецтехніки "Київавтодору". Зупинки громадського транспорту, сходи, пішохідні переходи та тротуари розчищають 330 комунальників у складі 53 бригад з ручного прибирання.

Ще до початку опадів дорожники виїхали обробляти протиожеледними засобами, зокрема, підйоми та спуски, вулиці з бруківки, мости і тротуари.

Синоптики прогнозують снігопад у Києві до кінця доби, з налипанням мокрого снігу. Завтра, 10 січня, опади мають припинитися, але буде ожеледиця.

Водіїв попередили, щоб були обережні та пильні на дорозі. І не паркувати авто на узбіччі вулиць – щоб снігоприбиральна техніка могла без перешкод розчищати дороги і проїзди. Автівки, що заважатимуть спецтехніці наводити лад в сніжну погоду, будуть евакуйовані.

На інтерактивній карті в режимі онлайн можна спостерігати за роботою снігоприбиральної техніки у столиці.

У столиці усувають проблеми на дорогах. Фото: пресслужба КМДА

Затори

Станом на обід 9 січня у Києві трохи утруднений рух транспорту. Затори утворилися на вулицях Антоновича та Лаврській.

У Києві майже вільні дороги. Скриншот

У Харківській області у бік Чугуєва утворився великий затор, оскільки через крижаний дощ на дорозі "ковзанка".

Біля Львова автобус із пасажирами зіткнувся з автомобілем

Поблизу села Новий Став Львівського району зіткнулися рейсовий автобус "Еталон" та легковий автомобіль "Mazda 5".

Рейсовий автобус слідував за маршрутом Радехів-Львів.

На момент зіткнення в автобусі перебувало 8 пасажирів. Внаслідок зіткнення, травмувався водій, якого госпіталізовано в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги м. Львова. Крім того в рейсовому автобусі, травми отримали 3 пасажирів, які після огляду медиків від госпіталізації відмовились. З метою запобігання загоряння, рятувальники відключили акумуляторні батареї в рейсовому автобусі та в легковому автомобілі. Внаслідок зіткнення конструкціями автомобіля "Mazda 5" затиснуло пасажирку та водія. Рятувальники деблокували пасажирку та водія. На задньому сидінні легкового автомобіля "Mazda 5", знаходився хлопчик, який внаслідок ДТП отримав легкі забійні травми та перебував в стані шоку. Потерпілих з травмами різного ступеня важкості та дитину було госпіталізовано в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова. Обставини та причини події з’ясовують правоохоронні органи.

Біля Львова автобус із пасажирами зіткнувся з автомобілем

Комунальники борються з негодою

На дорогах державного значення працюють 1700 робітників та 1340 одиниць дорожньої спецтехніки.

У Київській, Житомирській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Волинській, Івано-Франківській, Черкаській, Харківській та Миколаївській областях – сніг, місцями з дощем, на дорогах ожеледиця.

В областях триває очищення доріг від снігу, дорожники обробляють протиожеледними матеріалами проїзну частину доріг. Проїзд забезпечено.

Через погіршення погодних умов у всіх регіонах країни з 7:00 розпочав роботу Штаб Укравтодору з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах.

Масові ДТП

На Вінниччині через негоду машину знесло з траси. На щастя, усі залишилися живі.

ДТП у Вінницькій області. Фото: Олексій Керман, "Сьогодні"

Крім того, у Вінницькій області сталася смертельна аварія. За попередніми даними, легковик виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. В аварії загинуло троє осіб.

Що робити водіям під час снігопаду та ожеледиці?

Водії повинні бути уважні за кермом, стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватися правил дорожнього руху.

Водії не повинні паркуватися на узбіччі доріг та в заборонених місцях, адже автомобілі можуть заважати прибиранню снігу.

Водіям також рекомендують не змінювати смугу руху без потреби, якщо дороги вкриті снігом.

Важливо зазначити: якщо ви втратили контроль над машиною під час снігопаду, то не припиняйте спроби уникнути занесення.

Крім того, під час мінусової температури та снігопаду краще не користуватися ручними гальмами. Це пов'язано з тим, що через особливості конструкції механізму в ньому конденсується волога. Колодки примерзають, і машина не знімається з ручного гальма.

Рекомендації для пішоходів під час негоди:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

Під час ходьби центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести, і не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусю та дідуся залишитися в цей період вдома.

Крім того, пішоходам рекомендують уникати під час негоди дерев, споруд підвищеного ризику, а також остерігатися частин конструкцій та предметів, що нависли над будівлями, обірваних проводів ліній електропередачі та розбитого скла.

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