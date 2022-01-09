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СЬОГОДНІ Новини України

Україну атакують снігопад та ожеледиця. Розповідаємо, у яких регіонах чекати на небезпеку

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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9 січня, 11:58
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У столиці взагалі ввели обмеження для транспорту
В Україну йде негода. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україну йде негода. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 9 січня, усю Україну атакує негода. Синоптики прогнозують сильну ожеледицю на дорогах, а також снігопади в багатьох областях.

Докладніше про те, де чекати на погану погоду, читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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В Україну йде негода

9 січня у західних, північних, центральних та східних областях на дорогах очікується ожеледиця. Вночі у Карпатах, Рівненській, Київській та Житомирській областях синоптики прогнозують сильний мокрий сніг. Приріст снігового покриву 4-10 см.

Також очікується перший рівень небезпеки – жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Крім того, 8-10 січня на річках басейну Прип'яті триватиме підйом рівнів води на 0,1-0,3 м. Також місцями можливий вихiд води на заплаву на річці Горинь у створі поста Дубровиця та рівень небезпеки жовтий.

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На столицю насувається снігопад

9 січня у Києв увірветься погана погода. На території столиці очікується мокрий сніг. Стовпчик термометра вночі покаже від -2 до -4 градусів, а вдень від -1 до +1. Також у столиці очікується південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Щоб у столиці не розпочався колапс на дорогах, вранці у неділю великогабаритному транспорту заборонили в'їзд у місто.

Укргідрометцентр попереджає, що на вулиці йтиме мокрий сніг вранці та вдень. Також пишуть про налипання мокрого снігу. Усього випаде 4-10 см снігу, це перший, жовтий рівень небезпеки.

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Зміни для транспорту

Щоб столиця не потонула у заторах, а комунальники з технікою швидко прибрали сніг на дорогах, у місті запровадили обмеження для транспорту. 9 січня з 7:00 до 10:00 великогабаритному транспорту заборонили в'їзд до столиці.

Влада просить водіїв по можливості не користуватися власними авто під час снігопаду та їздити на громадському транспорті, а також не паркувати машини на узбіччях доріг. Якщо авто заважатимуть роботі спецтехніки, їх можуть евакуювати.

Як прибиратимуть місто

Насамперед спецтехніка обробить дороги, мости та тротуари протиожеледними засобами. Після цього комунальники підтримуватимуть стан доріг – прибиратимуть сніг у міру появи покриву.

Усього "Київавтодор" має 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу та обробки доріг.

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