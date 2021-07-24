У кремлівської пропагандистки Скабєєвої трапилася істерика через абрикоси Порошенка для 72-ї бригади (відео)

У РФ в прямому ефірі програми на телеканалі "Росія-1" ведуча і пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва розповіла, що Петро Порошенко відвідав "головорізів" з 72-ї бригади в Авдіївці. Цього разу експрезидент України привіз солдатам відеообладнання та абрикоси.

Відеороликом поділився у своєму Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

Скабєєва в ефірі "Росія-1" показала відео.

"Ця бригада наробила багато шуму в 2014 році завдяки своїм звірствам і тортурам, носить вона ім'я Чорних запорожців. Порошенко привіз головорізам відеообладнання і, продовжує він свій дивний піар, абрикоси", – сказала ведуча в прямому ефірі.

Так, в минулі рази він годував бійців полуницею та черешнею.

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Відзначимо, що Скабєєва неодноразово потрапляла в скандальні ситуації через хибні висловлювання про Україну.

Раніше ми писали, що російська ведуча-пропагандістка Ольга Скабєєва знову згадала свої твердження про "батальйони геїв", які Збройні сили України нібито "відправляють воювати на Донбас". При цьому питання, навіщо це українцям, спантеличив її саму.

Нагадаємо, коли в Нововоронежі (Росія) відкрили пам'ятник Оленці з диким поглядом, користувачі Мережі побачили в арт-об'єкті схожість з російською пропагандистською Ольгою Скабєєвою.