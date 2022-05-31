Вбивчий здоровий транспорт: лікарні переповнені українцями з переломами після самокатів

Самокат, виявляється, не тільки про здорове життя та захист екології. / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Дедалі більше українців через дефіцит та дорожнечу бензину пересідають на двоколісний транспорт. Як виявилося, у цієї тенденції відразу ж виявився зворотний бік – медики заявили про те, що все більше самокатників стають їхніми пацієнтами.

Їздять без шоломів та наколінників

Після експериментів із самокатами, люди потрапляють до лікарень. У них бувають тяжкі переломи, лікування яких потребує часом до 3 місяців.

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Через те, що дефіцит бензину – всеукраїнська проблема, самокати набули популярності одразу в більшості регіонів. Число постраждалих, наприклад, в одному лише Львові за останні два тижні дотягує майже до 10.

"За останній час до нашої лікарні надійшли 6 людей, які зазнали травм внаслідок їзди на самокаті. Останній із пацієнтів надійшов до нас у суботу із закритою черепно-мозковою травмою. Усі ці люди пересувалися на самокатах без шоломів та наколінників", – повідомили "Сегодня" у прес-службі лікарні Святого Луки першого медоб'єднання Львова.

30-річна львів'янка Лілія поламала ногу під час тренування на самокаті.

Медики навели приклад, коли одна львівська сім'я купила самокат, але тепер про пересування на ньому й думати не хочуть.

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"30-річна жінка придбала самокат та перед поїздками на роботу вирішила потренуватися. Як результат – при падінні нога потрапила під батарею цього транспорту, розтрощено кістку ноги".

Безпеку самокатів вже обговорюють у соцмережах

Медики додають, що багато хто з тих, хто вперше керує самокатом, часто розганяються до такої швидкості, що їм при падінні не в змозі допомогти ні шолом, ні наколінники.

Як виявилося, тему обговорюють і багато користувачів соцмереж. "Всі, хто не вміє їздити самокатами – виїжджають на дорогу. А все через відсутність бензину", – прокоментувала ситуацію із кількістю пацієнтів одна з користувачів.

Я купив не електричний, а звичайний самокат. Він з широкими колесами та двома гальмами. Це означає, що він безпечніший за інших. Не розцінюю його як транспорт підвищеної небезпеки, тому у планах немає шолома та наколінників. Сам же самокат купив через дефіцит бензину, планую їздити на ньому в магазин і на прогулянки. Але для поїздок на роботу їм не користуватимуся. Справа в тому, що завжди доводиться везти із собою чимало інструментів", – каже мешканець Запоріжжя Вадим Троїлін, який купив самокат у перші дні бензинової кризи

До цього він додав, що навмисно купив звичайний самокат, а не електричний, тому що останній – коштовний в обслуговуванні – близько 6 грн. за км.

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