За ДТП на самокатах вже карають в'язницею, але цього мало: чому зростає число аварій

За останній тиждень в Україні сталося дві ДТП з електросамокатами, дитина зламала собі ногу

Число ДТП з самокатами може рости. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні дедалі частіше відбуваються ДТП, де фігурують самокати. Вже не рідкість, коли за тиждень таких відбувається кілька, в тому числі і за участю дітей.

Про це "Сьогодні" розповіли правоохоронці.

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Одне з останніх сталося вчора вранці в Миколаєві – серйозно постраждав 11-річний хлопчик. Він їхав на цьому електротранспорті разом зі своєю мамою.

"Самокат зіткнувся з автомобілем. Відомо, що машина виїжджала з другорядної дороги, а самокат їхав на головній. Винного встановить слідство", – розповів нам речник поліції Миколаївській області Віталій Душко.

У свою чергу, в миколаївському облглавку поліції нам розповіли, що під час ДТП хлопчик зламав ногу.

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До цього поліцейські додали, що вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція цієї статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Дитина на електросамокаті потрапив під машину. Фото: поліція Миколаївській області

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Число ДТП з самокатами може рости

Незважаючи на те, що точної статистики аварій з самокатами та іншими дорожніми девайсами поки немає, в МВС прогнозують, що число подібних ДТП може рости. Пояснюють це популярністю такого транспорту і прокату. При цьому у відомстві уточнюють, що нині поки що за законом статус такого транспорту не позначений. Не ясний також статус тих, хто управляє подібними девайсами і електросамокатами.

"Щоб позначити їх статус, потрібно внести зміни в закон і прописати чітко, що це за кошти і статус тих, хто ними керує. Крім того, потрібно вносити зміни в правила дорожнього руху. Вони затверджуються постановою Кабміну. Іншими словами, повинен бути розділ, який би зобов'язував тих, хто управляє таким транспортом, дотримуватися правил дорожнього руху. Зобов'язати так, як велосипедистів", – каже речник МВС Артем Шевченко.

За його словами, МВС неодноразово піднімало такі питання, але в цьому випадку останнє слово – за законодавцем.

Суди вже карають

Незважаючи на невизначеність статусу електросамокатів, гіроскутеров і моноколес, а також тих, хто ними керує, суди вже виносять рішення в таких справах.

Наприклад, суддя Шевченківського суду Запоріжжя Олександра Савеленко в цьому році винесла звинувачувальний вирок водієві самоката, визнавши останній транспортним засобом.

Згідно з текстом вердикту, водій самоката їхала по тротуару вулиці Чарівній Шевченківського району міста і збила жінку. Постраждала від удару впала на асфальт, вдарилася і в результаті отримала перелом шийки стегна. За даними експерта, постраждала отримала тілесне ушкодження середньої тяжкості.

Водій самоката була визнана судом винною за статтею 291 КК України "Порушення діючих на транспорті правил" і засуджена до року в'язниці умовно. Крім того, суд зобов'язав винуватицю ДТП виплатити постраждалій понад 100 тисяч гривень. У цю суму увійшли матеріальний і моральний збитки, а також витрати на послуги адвоката.

Покарання прописані, але поки в проєкті

З середини літа в Раді знаходяться два законопроєкти, за допомогою яких хочуть узаконити покарання для самокатників-порушників.

Один із законопроєктів (№5732) передбачає штрафи:

340 гривень за порушення ПДР;

680 гривень за порушення ПДР, будучи при цьому п'яним;

850 гривень за порушення ПДР і створенні при цьому аварійної ситуації.

Поки що цей законопроєкт знаходиться на розгляді в профільному комітеті Верховної Ради.

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