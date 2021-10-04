Вбивство 6-річної Мирослави під Харковом: що чекає на підозрюваного

Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом / Фото: Колаж: Сьогодні

Прокуратура наполягає на заходах виховного характеру для 13-річного підлітка, який убив шестирічну Мирославу Третяк у кінці липня в смт Старий Салтів.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

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Нагадаємо, що причиною смерті дитини стали травми голови.

У скоєнні особливо тяжкого злочину працівники поліції викрили 13-річного сусіда загиблої дівчинки. За висновком досліджень встановлено, що підліток винен і він усвідомлював свої дії та їх наслідки.

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З урахуванням здобутих у ході досудового розслідування доказів визначено остаточну кваліфікацію дій зловмисника за п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 та ч. 4, 5 ст. 152 (умисне вбивство малолітньої дитини, поєднане із зґвалтуванням, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

На даний момент процесуальним керівником направлено до суду клопотання про застосування стосовно зловмисника примусових заходів виховного характеру.

У коментарі "Сьогодні" в Харківській облпрокуратурі повідомили, що мотив убивства поки що так і залишився нез'ясованим. Не виключено, що він буде встановлений у ході судового розгляду.

"Доведено причетність підлітка. Справу направлено до суду", – повідомив спікер облпрокуратури Дмитро Чубенко.

За даними прокуратури, з огляду на те, що підозрюваному 13 років, у разі отримання обвинувального вироку хлопчика помістять до спецзакладу, а не в колонію.

Убивство шестирічної Мирослави

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко раніше розповідав, що Київський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід 13-річному Богдану Ф., підозрюваному в страшному вбивстві шестирічної Мирослави Третяк наприкінці липня.

"Запобіжний захід продовжили ще на 30 днів на час слідства. На цей час він утримуватиметься в спеціальному приймальнику-розподільнику для дітей", – сказав прессекретар прокуратури.

За його словами, на такому запобіжному заході і наполягав прокурор. Чубенко також розповів нам про результат судмедекспертизи.

"Експертиза визнала підлітка осудним", – підкреслив він.

За його словами, це означає те, що в разі наявності незаперечних доказів провини підозрюваного підлітка судитимуть і він отримає строк.

Нагадаємо, вбивство сталося в селі Старий Салтів Харківської області. Шестирічна Мирослава Третяк 28 липня не повернулася додому з прогулянки.

Поліцейські оперативно встановили особу підозрюваного.

У Telegram-каналі "Труха Харків" писали, що хлопчик давно вже прославився шкуродерством та іншими неадекватними вчинками. Ще коли він навчався в 4-му класі, місцеві жителі говорили, що хлопець жорстоко вбив трьох цуценят – спочатку ударив об землю, а потім повісив.