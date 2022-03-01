Все в укриття! У містах України оголошено повітряну тривогу

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У Сумах, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, а також на Волині ввечері 1 березня оголошено повітряну тривогу через загрозу обстрілу.

"Суми, Хмельницький, Луцьк, Рівне, Волинь – повітряна тривога! Всі в укриття!" – повідомляє Telegram-канал Ukr inform.

Окупанти б'ють ракетами по українських містах

Російські окупанти 1 березня обстріляли місто Чугуїв на Харківщині. Відео вибухів можна подивитися тут.

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Війська РФ знову завдали удару по Маріуполю, поранено десятки мирних жителів.

У Києві жертвами ракетного удару по телевежі стали 5 людей, ще 5 отримали поранення.

Росія змінила тактику війни

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія завдає ударів по українських містах, щоб налякати населення та викликати масову паніку.

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Він також додав, що мета держави-окупанта – добитися масових жертв та стерти історичну пам'ять із вулиць українських міст.

За словами Подоляка, це є ключовим проявом нової тактики РФ.

У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив про те, що розпочинає розслідування можливих воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у його заяві на сайті суду.

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"Я ознайомився з висновками Управління з попереднього вивчення ситуації в Україні та підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування", — йдеться у повідомленні.

За словами прокурора, є підстави вважати, що воєнні злочини та злочини проти людяності були скоєні в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.