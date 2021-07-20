Україна переходить до масової вакцинації населення: у Зеленського озвучили плани

Центри масової вакцинації працюватимуть сім днів на тиждень, а людей, які проживають у малих населених пунктах, привозитимуть на щеплення

У великих містах будуть розгорнуті пункти масової вакцинації, а з малих міст та сіл організують безкоштовний транспорт. Україна переходить до п'ятого етапу вакцинації.

Про це повідомив на селекторній нараді заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"У нас має бути щонайменше один великий головний центр масової вакцинації в кожному обласному центрі. Крім того, центри масової вакцинації мають бути відкриті в кожному районному центрі та в містах, в яких проживає понад 100 тисяч населення", – сказав він.

Такі центри працюватимуть сім днів на тиждень, а місцева влада має організувати підвезення людей, що проживають у малих населених пунктах.

"Тому що треба прискорювати темпи вакцинації", – наголосив Тимошенко.

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Одночасно з цим стартує масштабна комунікаційна кампанія, мета якої – повідомити про початок масової вакцинації для всіх категорій населення та надати інформацію про можливості щеплення від COVID-19.

Під час наради міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про план відкрити додатково 3300 кабінетів щеплення по всій країні, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на необхідності створення пунктів вакцинації на прикордонних пунктах пропуску.

За офіційними даними Офісу президента, темпи вакцинації від коронавірусної хвороби в Україні зростають: за минулий тиждень було зроблено 609 тисяч щеплень, тоді як за тиждень до того – 560 тисяч. Зокрема, на цьому тижні в регіони направлено ще 3,3 млн доз вакцин, з яких 2 млн доз Moderna, 1 млн – CoronaVac і 300 тисяч – Pfizer.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Віктор Ляшко розповідав, яка вакцина від COVID-19 найкраща. Він агітує українців негайно вакцинуватися, а не шукати "маркетингові пастки".